İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "Kararlıysan Seçime Gidelim, Kararı Millet Versin"

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ve İBB'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Çok kararlıysan hemen İstanbul'da, sonra Türkiye'de karşılıklı seçime gidelim" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, "Sayın Erdoğan'ın samimiyetsiz eleştirilerini ve gülünç mazeretlerini tebessümle okudum. Övgüyle bahsettiğin Topbaş'ı zorla görevden alan sen, 2019'da seçimi uydurduğun gerekçelerle iptal eden sen, 2025'te 19 Mart darbesiyle rakibini tutuklayan sen. Çok kararlıysan hemen İstanbul'da, sonra Türkiye'de karşılıklı seçime gidelim, yarışalım. Bakalım Türkiye'de, Atatürk'ün emanetlerine, cumhuriyete, demokrasiye, adalete, devlet prensiplerine, 86 milyon yurttaşımızın geleceğine kim sahip çıkıyor? Kararı milletimiz versin. Var mısın?" ifadesini kullandı.