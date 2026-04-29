İmamoğlu'ndan rüşvet villaları iddiasına dava

Avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçe veren İmamoğlu, 17 Temmuz 2025 tarihli X paylaşımında kendisine yönelik ifadeler nedeniyle 'hakaret' suçlamasıyla dava açtı. Paylaşımda, İmamoğlu’nun 'Boğaz’daki 1.5 milyarlık rüşvet villalarına sahip olmayı hayal bile edemez' denilmişti.

İmamoğlu, Emirgan’daki villaları İBB’den hak edişlerini tahsil etmek için satın alıp devrettiğini söyleyen 'Etkin pişmanlık'tan yararlanan iş insanı Ali Nuhoğlu’na dava açmazken, bu durumu ifade eden kişiye dava açtı. Toplam değeri 50 milyon dolar olan villaların bugünkü değeri 2 milyar 250 milyon lirayı buluyor.

Ali Nuhoğlu, 1 Haziran 2025 tarihli savcılık ifadesinde villaları baskı ile rüşvet olarak devrettiğini anlattı. Nuhoğlu, Tuncay Yılmaz’ın kendisini arayarak villaları İmamoğlu’na almak istediklerini söylediğini, İSKİ’deki alacaklarına karşılık bu teklifi kabul etmek zorunda kaldığını belirtti. Villaları Güllüce Tarım A.Ş. üzerinden aldığını, tüm mali işlemlerin İmamoğlu İnşaat tarafından yürütüldüğünü ve şirketi 2024’te İmamoğlu İnşaat’a devrettiğini ifade etti. Devir karşılığında 15 milyon TL ve Beylikdüzü’nde bir villa sözü verildiğini, ancak formaliteden ek sözleşmeler yapıldığını söyledi.

Nuhoğlu, İBB ve iştiraklerinden hak ediş ödemelerinde sıkıntı yaşadığını, ödemeleri almak için komisyon vermek zorunda kaldığını, bu görüşmeleri Fatih Keleş ile yaptığını ve ödemelerin dolar cinsinden Zafer Keleş’e yapıldığını itiraf etti. Paraların kapalı poşetlerle çalışanı Erkut Elitaş tarafından götürüldüğünü, en az 5-6 kez ödeme aldıklarını belirtti.

4 Haziran 2025 tarihli MASAK raporu, Güllüce Tarım A.Ş.’nin villaları 31 milyon TL’ye satın aldığını, bu tutarın aynı gün Nuhoğlu tarafından şirkete aktarıldığını, şirketin 2024’te İmamoğlu İnşaat’a devredildiğini ve devir karşılığında yalnızca 15 milyon TL ödeme yapıldığını, bunun da tadilata karşılık olduğunu, devrin aslında bedelsiz gerçekleştiğini ortaya koydu. Raporda, finansman akışının KİPTAŞ’tan alınan bir ihale avansıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Eğer İmamoğlu’nun mal varlığında belediye yönetiminden sonra izah edemeyeceği bir kuruşu varsa, cumhurbaşkanı adaylığına layık değildir' demişti. İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvete battığı iddia ediliyor.