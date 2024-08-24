İmamoğlu'nun 'ahmak davası' cezası kesinleşti iddialarına avukatından yanıt - Son Dakika
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İmamoğlu'nun 'ahmak davası' cezası kesinleşti iddialarına avukatından yanıt

İmamoğlu\'nun \'ahmak davası\' cezası kesinleşti iddialarına avukatından yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, İmamoğlu'nun 'ahmak davası'nda verilen cezanın kesinleştiği iddialarına yanıt verdi. Polat, bu iddiaların hukuksuzluğa zihinleri alıştırmak veya bu hukuksuzluğu gerçekleştirmeye teşvik etmek amacıyla yayıldığını belirtti.

24.08.2024 17:05  Güncelleme: 17:06
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri döneminde bazı YSK üyelerine ahmak dediği iddiasıyla açılan davanın istinafta onanıp kesinleştiği iddialarıyla ilgili "'Ahmak davasında verilen ceza kesinleşti, onandı…' gibi operasyonel asparagas haberleri çıkaran ve yayanlar; niyetiniz hukuksuzluğa zihinleri alıştırmak yahut bu hukuksuzluğu gerçekleştirmeye birilerini teşvik etmek ise bunun tutmayacağından emin olun" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı ve istinafa taşınan 'ahmak davası'nda cezanın kesinleştiğine dair iddialar üzerine avukatı Kemal Polat, açıklama yaptı.

İddialara tepki gösteren Polat,  "'Ahmak davasında verilen ceza kesinleşti, onandı…' gibi operasyonel asparagas haberleri çıkaran ve  yayanlar; niyetiniz hukuksuzluğa zihinleri alıştırmak yahut bu hukuksuzluğu gerçekleştirmeye birilerini teşvik etmek ise bunun tutmayacağından emin olun. Bu hukuksuz karar halkın vicdanından zaten döndü, umarım ve dilerim ki yargı da bu hukuksuzluğa daha fazla izin vermeyecektir" dedi.

Polat, konuyla ilgili bir yargı belgesini de paylaştı. Başvuru üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi tarafından yazıldığı anlaşılan belgede, "Dairemizin 2023/503 esas sayılı dava dosyası halen inceleme yapılmak üzere atama beklemekte olup, henüz bir karar verilmemiştir" ifadesi yer aldı.

İmamoğlu da tepki göstermişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı öncesi soru üzerine gazetecilere açıklama yapmıştı. İmamoğlu,  "İstinaf mahkemesinin sizinle ilgili kararı onadığı ve siyasi yasak getirileceğine dair bazı haberler ortaya saçıldı. Bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz" şeklindeki soruya "Yargı tarihinde bu kadar zemini olmayan, utanç verici başka dava var mıdır bilmiyorum. Çokça adaletsizlik, hukuksuzluk yaşanıyor ama bu dava bile değil. Umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Hem bize hem milletimize güzel bir mesaj çıkar. Boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmeyiz" yanıtını vermişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun 'ahmak davası' cezası kesinleşti iddialarına avukatından yanıt - Son Dakika

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