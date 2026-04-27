İmamoğlu'nun da aralarında olduğu suç örgütü davasının 27. duruşması yapıldı
İmamoğlu'nun da aralarında olduğu suç örgütü davasının 27. duruşması yapıldı

27.04.2026 14:55
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar arasında İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer alıyor. Duruşmada reddi hakim talebi değerlendiriliyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda, İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında olduğu suç örgütü davasının 27. duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklandıktan sonra görevlerinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun yanı sıra İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun ve İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya da katıldı.

Mahkeme salonunda, tutuksuz sanıklar, avukatlar, izleyiciler, bazı CHP milletvekilleri ve tutuklu sanıkların aileleri yer aldı. Sanık avukatları, perşembe günü yapılacak tutukluluk incelemesi için söz hakkı talep etti. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, savunmalara kısıtlama getirmediğini ve dosya üzerinden karar verebileceklerini belirtti. Bunun üzerine sanık Aykut Erdoğdu'nun avukatı reddi hakim talebinde bulundu ve mahkeme heyeti talebi değerlendirmek için duruşmaya ara verdi.

İddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ihbarcı, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman Bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı suçtan zarar görenler arasında yer alıyor. Dosyada 16 kişi müşteki, 89'u tutuklu, 7'si firari, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 kişi sanık olarak bulunuyor. Suç örgütünün 2014'teki kuruluşundan itibaren faaliyetleri detaylandırılan iddianamede, elde edilen menfaatlerin yaklaşık 160 milyar lira nakit ve 24 milyon dolar değerinde olduğu, ayrıca İstanbul ve ülke genelinde 95 taşınmaz bulunduğu belirtiliyor.

Örgüt yapısında Ekrem İmamoğlu lider, Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Hüseyin Gün ve Murat Gülibrahimoğlu ise yönetici olarak tanımlanıyor. İmamoğlu'nun doğrudan bağlı olduğu 10 örgüt üyesi ve diğer yöneticiler detaylandırılıyor. İmamoğlu için 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar, Keleş için 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor. Ongun, Yıldız, Soytekin ve Gülibrahimoğlu için de çeşitli suçlardan hapis cezaları talep ediliyor. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kamu zararına dolandırıcılık suçları ön planda.

Örgüt yöneticisi statüsündeki sanıkların tüm suçlardan cezalandırılması gerektiği belirtilirken, bazı sanıkların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri ifade ediliyor. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için 35 yıldan 91 yıla, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için 30 yıldan 88 yıla, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve diğer sanıklar için de benzer cezalar isteniyor. Ayrıca, davayla birleştirilen diğer sanıklar hakkında suç işleme amacıyla kurulan örgüte yardım suçlarından hapis cezaları talep ediliyor.

