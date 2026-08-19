İmamoğlu\'nun da arasında olduğu İBB davasının 67. günü başladı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 67'nci günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı.

İBB'ye yönelik açılan davanın yargılaması devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı davanın 67'nci günü başladı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda yapılan duruşmayı izlemek için gelen gazetecilerin salon girişinde basın kartı kontrol uygulamasına devam edildi.

Saat 11.00'de başlayan duruşmada ilk olarak tutuksuz sanık Emin Türe savunma yaptı.