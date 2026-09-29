İmamoğlu\'nun da sanık olduğu 436 sanıklı İBB Davası\'nın 89\'uncu günü başladı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 57'si tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 89'uncu günü başladı. Duruşmada tutuksuz sanıklar savunma yapıyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanıklar savunma yapmaya devam ediyor. Duruşmada ilk olarak SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan tutuksuz sanık Remzi Baka savunma yaptı.

Baka, kollukta verdiği ifadenin geçerli olduğunu belirterek, beraatini talep etti. Baka, savcının soruları üzerine, İBB Başkan Danışmanı olarak bildiği İbrahim Bülbül'ün talebiyle kreş yapımı için yaklaşık 5 milyon TL ödeme yaptığını söyledi. Baka, soruşturma aşamasındaki "Talepleri kabul etmezsem firmama zorluk çıkarılacağını biliyordum" şeklindeki beyanını da doğruladı.

Savcı, Baka'ya soruşturma aşamasında İbrahim Bülbül'e verildiğini söylediği 380 milyon TL'ye ilişkin de soru yöneltti. Baka, söz konusu ödemenin İBB'den aldıkları işlerle ilgili olduğunu savundu. Bülbül'ün kendisini 2021 Haziran ayında Florya'daki Başkanlık Konutu'na çağırdığını söyleyen Baka, "taleplerin üst yönetim adına yapıldığını" ileri sürdü.

Savcının, "Üst yönetimden kasıt kim" sorusuna Baka, "Yani üst yönetimden kasıt Belediye Başkanıdır, yöneticiler olabilir. Üst yönetim demişti" yanıtını verdi.

PEKİN'DEN BAKA'NIN "2021'DE RANDEVU İSTEDİM" BEYANINA BELGELİ İTİRAZ

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin ise Baka'ya İmamoğlu ile yüz yüze görüşüp görüşmediğini sordu. Baka, İmamoğlu'nu yalnızca açılışlarda gördüğünü söyledi.

Baka, bir ihale nedeniyle İmamoğlu'ndan randevu talep ettiği döneme ilişkin, "2021 yılının Eylül ya da Ekim ayı gibiydi" dedi. Pekin bunun üzerine İBB Özel Kalem Müdürlüğü'ne Baka'nın şirketinden gönderilen randevu talebi e-postasını okudu.

Pekin, söz konusu e-postanın 2024 yerel seçimlerinin ardından gönderildiğini belirterek, belgeyi mahkemeye sundu ve "Çelişkiyi göstermesi bakımından kayıtlara düşsün" dedi.

Duruşmada daha sonra reklamcı tutuksuz yargılana sanık Kerem Dal'ın savunmasına geçildi. Dal, reklam sektöründe 25 yıllık geçmişi bulunduğunu belirterek, savunmasına başladı.