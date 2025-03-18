İmamoğlu'nun Diplomaması İptali Mahkemeye Taşınıyor - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Diplomaması İptali Mahkemeye Taşınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, İstanbul Üniversitesi'nin lisans diplomasının iptaline dair kararını idari yargıya taşıyacak. Avukat Kemal Polat, hukuki sürecin başlayacağını ve kararın ardından idare mahkemesinde davanın açılacağını açıkladı.

18.03.2025 21:33  Güncelleme: 22:21
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline ilişkin kararını mahkemeye taşıyacak. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Bundan sonra idari yargı süreci başlayacak. Ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Muhtemelen karar tebliğ edildikten sonra idare mahkemesine dava açılacaktır ve süreci orada takip edeceğiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline ilişkin kararını idare mahkemesine taşıyacaklarını bildirdi.

Avukat Polat, "Bundan sonra idari yargı süreci başlayacak. Ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Muhtemelen karar tebliğ edildikten sonra idare mahkemesine dava açılacaktır ve süreci orada takip edeceğiz" diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdiğini açıkladığını hatırlatan Polat, şunları kaydetti:

"Açık hataya dayalı bir iptalin doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani herhangi bir şekilde tereddüt duyulan ya da yoruma ihtiyaç duyulan bir konuda açık hatanın varlığından bahsedilemez. Kaldı ki YÖK raporu dahi açık hata değil ama bir usulsüzlükten bahsediyor, yani açık hatayı YÖK de diğer raporlar da söylemedi. Daha önce ortaya konulan raporlar da açık hatanın varlığından bahsetmedi, bana göre de zaten yok. Bir usulsüzlük olduğu ileri sürülüyorsa herhangi bir şey açık hata sayılamayacak bir husus aykırılık varsa da bundan öğrencinin sorumlu tutulması mümkün değil. Sınavlara girmiş, başarılı olmuş, bu süreçte herhangi bir şekilde tartışma konusu yapılmamış ve diploma verilmiş. Hukuk güvenliği, hukuki öngörülebilirlik ilkelerini ne yapacaksınız?

Anayasa Mahkemesi kararları ortada, Danıştay kararları ortada, geçmiş uygulamalar ortada. Bunları bir anda yok sayarak böyle bir kararın verilmiş olmasının hukuka uygun olduğunu düşünmüyorum. Daha önce ahmak davası için söylediğim şeyi burada da tekrar etmiş olayım, bu karar, kamuoyu vicdanında da hukuk vicdanında da yer bulmayacaktır. Ama biz maalesef böyle bir ortamı yaşamak zorunda bırakılıyoruz, bundan dolayı da üzgünüm. Ama bu karar hukuk sınırları içerisinde makul karşılanabilecek bir karar değil. Bu tebliğ edilince idari yargı süreci başlayacak."

Süreç nasıl işleyecek?

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun diplomanın iptali kararına karşı, İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açılacak. Bu davanın aleyhe sonuçlanması halinde İstanbul Üniversitesi'nin işlemi istinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesi'ne taşınacak. Buradan da sonuç alınamaması halinde, temyiz incelemesi için dosya Danıştaya taşınabilecek. Davaya, Danıştay 8. Dairesi bakacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Diplomaması İptali Mahkemeye Taşınıyor - Son Dakika

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