İmamoğlu'nun Diploması Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği yazıda, İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversitede gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgeler, yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemleri yapanların açık kimlikleri, aynı tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı konularında acil yanıt istendi. Başsavcılık kaynakları, "diplomanın iptali istendi" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne yazı gönderdi.

Yazıda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli araştırma raporu kapsamında, tanınırlığı olmayan üniversiteden yapılan yatay geçiş işlemlerinin, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı'nca Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Başsavcılığın yazısında, bu kapsamda, bahse konu diplomanın, Yüksek Seçim Kurulu ve benzerleri gibi yerlerde kullanılmaya devam edildiği, diploma dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması gerektiği belirtildi.

"İdari soruşturma yürütülüyor ise sonuçların gönderilmesi..."

Yazıda, şu taleplerde bulunuldu:

"İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında, idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma varsa soruşturma raporlarının Başsavcılığa gönderilmesi, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin tarafımıza onaylı suretinin gönderilmesi, 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde, benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususunda ilişkin cevabın ivedi bir şekilde Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur."

"İptal" talebi yok

Başsavcılık kaynakları, "diplomanın iptali istendi" şeklinde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kaynaklar, bilgi ve belge talebinde bulunulan ve gerekli idari işlemlerin yapılması konularında müzekkere yazılmasından ibaret olan yazıda, "diplomanın iptal edilmesi" şeklinde bir ifade kullanılmadığını vurguladı.

Murat Ongun: "Diplomasının iptalini istediği iddiası doğru değildir"

Ekrem imamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptalini istediği iddiası doğru değildir. Savcılık üniversiteden konuyla ilgili belgeleri talep etmiştir" açıklamasını yaptı.