İmamoğlu'nun Diplomasını İptal Etme Kararı Akıl Tutulması

(ANKARA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İstanbul Üniversitesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararını "akıl tutulması" olarak değerlendirdi.

Candan Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıllık diplomasını iptal ettirmek, onun İstanbul ve Türkiye'nin kalbinden silinebileceğini sanmak akıl tutulmasıdır. Bu karar, siyasi mühendislikten başka bir şey değildir ve Türkiye'yi hukuk devleti olmaktan uzaklaştıran tehlikeli bir adımdır. Hukuksuzluk, demokrasinin en büyük düşmanıdır. Sonuna kadar hukuk, demokrasi ve adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."