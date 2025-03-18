İmamoğlu'nun Diplomasının İptali Üzerine Sert Tepkiler

(ANKARA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesine ilişkin "İmamoğlu'nun 35 yıllık diploması dünya ölçeğinde görülmeyecek bir hukuksuzlukla iptal edildi. Bu utanç verici karar demokrasi tarihimize silinemeyecek bir kara leke olarak geçmiştir. Ancak hiçbir kumpas bizi yolumuzdan döndüremez" dedi.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasın iptal edilmesine karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, X hesabından duruma tepki gösterdi.

Tugay'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıllık diploması dünya ölçeğinde görülmeyecek bir hukuksuzlukla iptal edildi. Bu utanç verici karar demokrasi tarihimize silinemeyecek bir kara leke olarak geçmiştir. Ancak hiçbir kumpas bizi yolumuzdan döndüremez. Umutsuzluğa yer yok, sandık milletin önüne gelecek ve bu güzel ülkeyi yıllardır hasret kaldığı adalete kavuşturacağız."