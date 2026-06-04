İmamoğlu'nun Duruşması: Talepler ve Savunmalar - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Duruşması: Talepler ve Savunmalar

04.06.2026 18:46
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İmamoğlu, tutukluluk incelemesi talep etti, sanıklar savunmalarını yaptı. Duruşma ertelendi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 45. duruşması sona erdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık Ekrem İmamoğlu söz aldı.

Sanık İmamoğlu, koyulan kurallara itirazı olduğunu ifade ederek, "1 aylık tutukluluk inceleme kuralı koydunuz ama bunu değiştirmek ve esnetmek sizin uhdenizde. 1 ayı 1 haftaya indirebilirsiniz, anlık bile karar verebilirsiniz. Bunu talep olarak size iletiyorum." dedi.

Sağlık sorunları yaşayanlar olduğunu kaydeden İmamoğlu, salonda savunmaları dinlerken kendini tutamadığını, belki yapmaması gereken davranışlar yaptığını, ancak bunun insani bir şey olduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın, "Talebinizi aldık. Şu anda topladığımız tüm talepleri ara kararda karara bağlayacağız. 1'inci celse biterken hepsini ara karara bağlayacağız. Başka talebiniz var mı?" şeklindeki sorusuna da İmamoğlu, kendisiyle ilgili bir talebinin olmadığını belirterek, sanıklar hakkındaki müsadere ve el koyma kararlarının kaldırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Sinan Sepetçi'nin savunması

İmamoğlu'nun taleplerinin ardından tutuklu sanık muhasebeci Sinan Sepetçi savunma yaptı.

Sanık Sepetçi, şirket çalışanı olduğunu ve birilerinin verdiği ifadeden dolayı yargılandığını savunarak, "Ben muhasebe personeliyim. Benimle aynı bölümde çalışan 3 kişi daha var. Neden ben tutuklandım?" ifadesini kullandı.

Hakkında isnat edilen eylemlerin Türkiye'de tüm muhasebe personelinin yaptığı basit işlemler olduğunu ve kendisinin olaylara müdahil olmadığını öne süren Sepetçi, hakkında ifade verenlerin yalan söylediğini iddia etti.

Tutuklu sanık Yavuz Saltık'ın savunması

Tutuklu sanık İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık savunmasında, bilirkişi raporlarında yer alan ihalelerde usulsüzlükler olmadığını savunarak, bilirkişi raporlarının mahkemeyi yanıltma amacıyla hazırlandığını öne sürdü.

Saltık, hileli davranışlarla ihalelere fesat karıştırdığı iddialarının sadece bilirkişi raporuna dayandığını savunarak, iddianamede bu durumla alakalı bir delilin bulunmadığını ve ihalelere katılımın engellemesi durumunun olmadığını söyledi.

Sanıklardan Fatih Keleş'in iddianamede yönetici olarak konumlandırıldığını anlatan sanık Saltık, Keleş'in kendisine talimat verebileceği bir konumda olmadığını, aralarında belediyede çalışırken bir ast, üst ilişkisinin bulunmadığını ifade etti.

Sanık Saltık, "Bizler belediye faaliyetleri için bir araya gelmiş, dostluk ve arkadaşlık ilişkisi içerisinde de olan insanlarız. Bizler mesai arkadaşıyız. Toplantılarda karşılaşıp merhaba dediğim insanlarla burada tanıştım. Her türlü örgüt üyeliği iddiasını reddediyorum. Bizler İBB'yi, ülkesini seven insanlarız. İddianamedeki tüm suçlamaların her birini reddediyorum." beyanında bulundu.

Tutuklu sanık Mustafa Karaoğlu'nun savunması

Sanıklardan İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu da savunmasında, ihale komisyon görevlilerinin sorumluluklarını ve görevlerini anlatarak, suça konu iddianamede yer alan ihalelerde usulsüzlüklerin yaşanmadığını öne sürdü.

Sanık Karaoğlu, ihale sözleşmelerinin usule uygun olarak gerçekleştiğini savunarak, iddianamedeki ihalelerle ilgili olarak verilen hizmetleri anlattı.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden sanık Karaoğlu, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşma, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 8 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Duruşması: Talepler ve Savunmalar - Son Dakika

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