İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Üzerine Olağanüstü Hal Açıklaması - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Üzerine Olağanüstü Hal Açıklaması

Prof. Dr. İzzet Özgenç, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'de adı konulmamış bir olağanüstü hal rejiminin uygulandığını belirtti.

19.03.2025 10:32  Güncelleme: 11:53
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, "Bu sabah itibarıyla İstanbul üzerinden bütün Türkiye'de adı konulmamış bir olağanüstü hal rejimi uygulanmaya başlanmıştır" dedi.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından, "Bu sabah itibarıyla İstanbul üzerinden bütün Türkiye'de adı konulmamış bir olağanüstü hal rejimi uygulanmaya başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İzzet Özgenç, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Üzerine Olağanüstü Hal Açıklaması - Son Dakika

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