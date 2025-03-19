(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, "Bu sabah itibarıyla İstanbul üzerinden bütün Türkiye'de adı konulmamış bir olağanüstü hal rejimi uygulanmaya başlanmıştır" dedi.
Prof. Dr. İzzet Özgenç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından, "Bu sabah itibarıyla İstanbul üzerinden bütün Türkiye'de adı konulmamış bir olağanüstü hal rejimi uygulanmaya başlanmıştır" açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Üzerine Olağanüstü Hal Açıklaması - Son Dakika
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