Silivri'de İmamoğlu'nun Diploma Davasının Duruşması Öncesi İzdiham Yaşandı

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite lisans diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu işlemine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması yapılıyor. Duruşma öncesi salona girmek isteyenlerle jandarma arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite lisans diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu işlemine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılıyor.

Duruşmayı izlemek üzere, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'nun yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, çok sayıda avukat ve CHP yöneticisi Silivri'ye gitti. Ancak Yerleşke içinde İdare Mahkemesi için hazırlanan salonun küçük olması nedeniyle, güvenlik güçleri ile izleyiciler arasında tartışmalar yaşandı.

Suiçmez'e engelleme...

Duruşma öncesi salona girmek isteyenlerle jandarma arasında gerginlik yaşandı. Jandarmanın zaman zaman cop kullandığı görüldü. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in girişi engellenince arbede oldu. DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu da jandarmanın coplu müdahalesine maruz kaldı. O anlarda bir kişinin "vurma vurma" diyerek coplu müdahaleyi önlemeye çalıştığı duyuldu.

Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi önünde TOMA'lar bekletiliyor.