İmamoğlu\'nun makam aracı davası Silivri\'de 12 Şubat 2027\'ye ertelendi

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin Silivri'de görülen "makam aracı" davası, 12 Şubat 2027'ye tarihine ertelendi.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kişisel aracını makam aracı olarak kullanmasıyla ilgili tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. İmamoğlu'nun kullandığı makam aracının İmamoğlu İnşaat'tan belediyeye bedelsiz tahsis edildiği, özel bir şirkete ait aracın belediye başkanının makam aracı olarak kullanıldığı, aracın yakıt, lastik, bakım ve onarım giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı gerekçesiyle, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Büyükçekmece Savcılığı tarafından 12 sanık hakkında açılan ve Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması, Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 2 No'lu salonda yapıldı. Duruşmada İmamoğlu ile YENİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş ve İBB Davası'nda tutuklu yargılanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, hazır bulundu.

Duruşmayı İmamoğlu'nun ailesinin yanı sıra YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de takip etti.

KELEŞ: SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM

İmamoğlu'nun ardından Fatih Keleş de savunmasını tamamladı. Keleş, özetle "19 Mart 2025 tarihinde İBB dosyasında gözaltına alındım, 23 Mart'ta tutuklandım. O tarihten beridir cezaevindeyim. İddianameyi avukatım aracılığıyla cezaevinde okudum, üzerime atılı suçlamanın ne olduğunu anladım. Soruşturma dosyasına önceden sunduğum yazılı beyanlarımı tekrar ediyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Duruşmaya verilen arada TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ile sohbet eden İmamoğlu, aralık ayında İstanbul'da yapılacak kitap fuarı ile ilgili "Ruhum orada dolaşıyor olacak" dedi.

Diğer sanıkların ve avukatların beyanlarının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, 3 kişilik bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına karar vererek duruşmayı 12 Şubat 2027 tarihine erteledi.