İmamoğlu'nun makam aracı davası Silivri'de 12 Şubat 2027'ye ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İmamoğlu'nun makam aracı davası Silivri'de 12 Şubat 2027'ye ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İmamoğlu\'nun makam aracı davası Silivri\'de 12 Şubat 2027\'ye ertelendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü dönemine ilişkin “makam aracı” davası Silivri'de görüldü ve 12 Şubat 2027'ye ertelendi. Mahkeme 3 kişilik bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına karar verdi; duruşmada İmamoğlu, Mülayim Demirtaş ve Fatih Keleş hazır bulundu.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin Silivri'de görülen "makam aracı" davası, 12 Şubat 2027'ye tarihine ertelendi.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kişisel aracını makam aracı olarak kullanmasıyla ilgili tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. İmamoğlu'nun kullandığı makam aracının İmamoğlu İnşaat'tan belediyeye bedelsiz tahsis edildiği, özel bir şirkete ait aracın belediye başkanının makam aracı olarak kullanıldığı, aracın yakıt, lastik, bakım ve onarım giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı gerekçesiyle, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Büyükçekmece Savcılığı tarafından 12 sanık hakkında açılan ve Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması, Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 2 No'lu salonda yapıldı. Duruşmada İmamoğlu ile YENİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş ve İBB Davası'nda tutuklu yargılanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, hazır bulundu.

Duruşmayı İmamoğlu'nun ailesinin yanı sıra YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de takip etti.

KELEŞ: SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM

İmamoğlu'nun ardından Fatih Keleş de savunmasını tamamladı. Keleş, özetle "19 Mart 2025 tarihinde İBB dosyasında gözaltına alındım, 23 Mart'ta tutuklandım. O tarihten beridir cezaevindeyim. İddianameyi avukatım aracılığıyla cezaevinde okudum, üzerime atılı suçlamanın ne olduğunu anladım. Soruşturma dosyasına önceden sunduğum yazılı beyanlarımı tekrar ediyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Duruşmaya verilen arada TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ile sohbet eden İmamoğlu, aralık ayında İstanbul'da yapılacak kitap fuarı ile ilgili "Ruhum orada dolaşıyor olacak" dedi.

Diğer sanıkların ve avukatların beyanlarının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, 3 kişilik bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına karar vererek duruşmayı 12 Şubat 2027 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğluFatih KeleşBeylikdüzüBelediyePolitikaMahkemeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’de sadece iki yerde yetişiyor Kilosu tamı tamına 50 bin lira Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira
Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı
Fatih Erbakan, DEM’in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Mardin’deki aile katliamı davasında altın konuşmalı görüntüler bilirkişiye gönderildi Mardin'deki aile katliamı davasında altın konuşmalı görüntüler bilirkişiye gönderildi
17:46
Arda Güler’in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
17:27
Fransa’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
16:39
Faiz indirimi Borsa İstanbul’u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4’ten fazla değer kaybetti
Faiz indirimi Borsa İstanbul'u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4'ten fazla değer kaybetti
16:21
Aziz Yıldırım’ın Slavia Prag golü sonrası “Galatasaray’ı yenin“ dediği öne sürüldü
Aziz Yıldırım'ın Slavia Prag golü sonrası "Galatasaray'ı yenin" dediği öne sürüldü
16:13
Ürdün’de kiliseye kanlı baskın 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
Ürdün'de kiliseye kanlı baskın! 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
15:57
Togg yeni aracını tanıttı 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
15:08
Fatih Erbakan, DEM’in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 18:29:58. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun makam aracı davası Silivri'de 12 Şubat 2027'ye ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei