İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Protesto: Polis Müdahalesi

ANKARA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericilere polis, TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Ankara'da da protesto edildi. Kızılay'da CHP İl Başkanlığı önünde toplanan grup slogan atıp, pankart ve döviz taşıdı. Daha sonra Kızılay Meydanı'na çıkmak isteyen grup, kendilerini durdurmak isteyen polisle karşı karşıya geldi. Polis ekipleri TOMA ve bariyerlerle yoğun güvenlik önlemi alarak, grubun meydana çıkmasını engelledi. Polis, zaman zaman göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Göstericiler ise polisin uyarısına taş ve su dolu pet şişelerle karşılık verdi. Polis, uyarıları dikkate almayan gruba TOMA ile su sıkarak müdahalede bulundu. Polisin müdahalesinin ardından grup dağılırken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.