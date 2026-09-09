İmamoğlu'nun Tuzla davasındaki duruşması cuma günü Silivri'deki cezaevi yerleşkesinde görülecek - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Tuzla davasındaki duruşması cuma günü Silivri'deki cezaevi yerleşkesinde görülecek

İmamoğlu\'nun Tuzla davasındaki duruşması cuma günü Silivri\'deki cezaevi yerleşkesinde görülecek
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İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun 11 Eylül'deki duruşmasının Silivri'deki Marmara Cezaevi Kampüsü'ndeki 6 Nolu duruşma salonunda yapılmasına karar verdi. İmamoğlu, 5 Haziran'da duruşma için yola çıkarılmış ancak aracın arızası nedeniyle geri götürülmüştü.

(İSTANBUL) 3 yıl önce eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılanıp iki kez beraat eden ancak istinafın usulsüzlük gerekçesiyle bozması üzerine yeniden hakim karşısına çıkarılması için 5 Haziran'da Silivri'den yola çıkarılan ancak aracı arızalandığı gerekçesiyle geri götürülen Ekrem İmamoğlu, cuma günü cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda dinlenecek.

2023 yılında bir törende eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılanıp iki kez beraat eden ancak istinafın usulsüzlük gerekçesiyle bozması üzerine yeniden hakim karşısına çıkarılması için Silivri'den 5 Haziran sabahı yola çıkan Ekrem İmamoğlu, aracı arızalandığı gerekçesiyle geri götürülmüştü. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan İmamoğlu lavobo ihtiyacının dahi karşılanmadığını, psikolojik işkence ile karşı karşıya olduğunu belirtmişti. İmamoğlu yolda yaşananlara, "'Arıza yaptıysa neden geri dönüyoruz? Arızalı bir araçla geri dönmek nasıl bir çözüm olabilir? Yapılan yanlışa ne Türk askerini ne de şoförü alet etmeyin' dedim. Bugün yaşanan tarihi bir zulümdür, işkencedir" sözleriyle tepki göstermişti.

"HER NE KADAR 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE İSTENMİŞSE DE..."

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın bir sonraki duruşmada mahkemenin bulunduğu adliyede hazır bulundurulmasına karar vererek duruşmayı 11 Eylül'e ertelemişti. Bu kararı veren hakim başka bir mahkemede görevlendirilirken, yeni hakim duruşmanın Silivri'deki Marmara Cezaevi içerisindeki duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

Cezaevine yazılan yazıda, "Her ne kadar sanık EKREM İMAMOĞLU'nun 11/09/2026 tarihinde İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde istenmişse de; duruşmanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde 6. Nolu duruşma salonunun yapılmasına ilişkin ara kararı içerir duruşma zaptı ekte gönderilmiş olup, sanığın belirlenen gün ve saatte hazır edilmesi rica olunur" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Tuzla davasındaki duruşması cuma günü Silivri'deki cezaevi yerleşkesinde görülecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Tuzla davasındaki duruşması cuma günü Silivri'deki cezaevi yerleşkesinde görülecek - Son Dakika
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