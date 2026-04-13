İmamoğlu'nun Yargılandığı 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' Davasında 20. Duruşma Başladı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde, 'çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin 92'si tutuklu 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 20'nci duruşması başladı. Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı. Tutuksuz sanıklar, avukatlar, CHP'li milletvekilleri ve yakınlar da izleyici olarak hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık Ekrem İmamoğlu, tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney ve bazı arkadaşlarının dosyaya eklendiğini belirtti. İmamoğlu, 'Duruşmaya ne zaman katılacağı konusunda bilgi sahibi olmadığını dün gece bana ifade etti. Aynı şekilde bir eylem eklenecek mi ya da olan bir eyleme mi dahil olacak? Bu hususlarda da bilgi sahibi değil. Bunların hepsi doğal olarak beni ilgilendirdiği için bunu burada ifade ediyorum.' dedi. İmamoğlu, bazı sanıkların 11 aydır tutuklu olduğunu, bugün 2 sanığın savunmasının bitebileceğini ve dinlenen sanıklar hakkında karar çıkmasında engel olmadığını düşündüğünü söyledi. Geçen hafta savcının kendisine 'Haddinizi aşarsanız, haddinizi bildiririz.' dediğini anımsatan İmamoğlu, mahkemenin bu söylem karşısında nasıl hareket edeceğini sordu ve 'Çünkü tavrınız ve alacağınız kararlar benim kişisel hak ve hürriyetim açısından önemlidir. 'Hayır, biz bir tedbir almıyoruz, kişisel tedbirini al.' derseniz ben kişisel tedbirimi de almak için elimden gelen gayreti göstereceğim.' şeklinde konuştu. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın tedbirlerinin olmadığını söylemesi üzerine İmamoğlu, 'O tehdide karşılık da gerekeni yapacağımdan hiç kuşkunuz olmasın.' diye cevap verdi. Duruşma, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı tutuklu sanık Necati Özkan'ın savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlandı. İddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 'ihbar eden' sıfatıyla, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla yer alıyor. Ayrıca, 16 kişi 'müşteki', 89'u tutuklu, 7'si firari, 5'i 'müşteki sanık' olmak üzere toplam 407 kişi 'sanık' olarak bulunuyor. Suç örgütünün 2014'ten bugüne faaliyetleri anlatılan iddianamede, 143 eyleme ilişkin kamu zararının, menkul olarak yaklaşık 160 milyar Türk lirası ve 24 milyon ABD doları, gayrimenkul olarak ise İstanbul ile ülke genelinde 95 taşınmazdan ibaret olduğu belirtiliyor.

İddianamede yer alan örgüt şemasında, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu 'örgüt elebaşı', tutuklu sanıklar Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin ve tutuksuz sanık Ertan Yıldız, başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ile firari sanık Murat Gülibrahimoğlu 'örgüt yöneticisi' olarak gösteriliyor. Şemada, 10 örgüt üyesinin İmamoğlu'na doğrudan bağlı olduğu, diğer üyelerin ise Keleş, Ongun, Yıldız, Gün, Gülibrahimoğlu ve Soytekin'e bağlı olduğu aktarılıyor. İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun 'suç işleme amacıyla örgüt kurmak', 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 'kamu malına zarar verme', 'rüşvet' gibi çeşitli suçlardan toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer sanıklar için de benzer ceza talepleri yer alıyor, örneğin Fatih Keleş için 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapis isteniyor. Ayrıca, Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında 'etkin pişmanlık' hükümlerinin uygulanması talep ediliyor. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için 35 yıldan 91 yıla kadar, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için 30 yıldan 88 yıla kadar hapis cezası isteniyor.