İbb Davası 9 Mart'ta Başlıyor... Duruşma İçin Avukat, Basın ve İzleyici Kısıtlaması

(İSTANBUL) - İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'nde 9 Mart'ta yapılacak, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 105 sanıklı davanın ilk duruşmasında, sanık sayısının fazlalığı, dosya kapsamı ve güvenlik gerekçeleriyle basın, avukat ve izleyici kısıtı getirildi. Buna göre, duruşma salonuna giriş için sanıklar, avukatlar, tanıklar, basın mensupları ve görevliler için giriş kartı hazırlanacak. Basın mensupları için ise akreditasyon ve güvenlik değerlendirmesi şart olacak, ulusal basın kuruluşlarından, aynı basın grubundan yalnızca 1 kişi olmak üzere toplam 20 basın mensubu salona kabul edilecek, her sanığın en fazla 3 avukatı içeri alınacak.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dağıtım yerlerine gönderilen 2 Mart 2026 tarihli talimat yazısında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105 tutuklu sanığın yargılanacağı duruşmanın 9 Mart 2026 günü saat 10.00'da Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki duruşma salonlarında bulunan 1 No'lu salonda gerçekleştirileceği bildirildi.

Mahkeme, sanık sayısının fazlalığı, dosya kapsamı ve güvenlik gerekçelerini dikkate alarak duruşma düzenine ilişkin ayrıntılı tedbirler belirledi.

Giriş kartı hazırlanacak

Mahkeme, duruşma salonuna girişlerin kartlı sistemle yapılacağını, sanıklar, avukatlar, tanıklar, basın mensupları ve görevliler için giriş kartı hazırlanacağını duyurdu. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müdafi ve vekillerinin salona öncelikli olarak alınacağı belirtildi.

Basın mensupları için ise akreditasyon ve güvenlik değerlendirmesi şartı getirildi. Buna göre salona en fazla 5 yabancı basın mensubu alınacak. Ulusal basın kuruluşlarından, aynı basın grubundan yalnızca 1 kişi olmak üzere toplam 20 basın mensubu kabul edilecek.

Yazılı ve görsel basın kuruluşları birer temsilci ile duruşma salonunda yer alabilecek. Salonda yer kalmaması halinde diğer basın temsilcileri için duruşmanın ekranla yansıtılacağı ayrı bir bölüm oluşturulacak.

Avukat ve yakınlar için sınırlama

Her sanığın en fazla 3 müdafi ile temsil edilebileceği kaydedildi. Avukatlar için ayrılan bölümün yetersiz kalması halinde izleyicilere ayrılan alanın bir kısmının müdafilere tahsis edilebileceği belirtildi.

Sanıklar, avukatlar, basın mensupları ve görevlilerin salona alınmasının ardından, fiziki imkanlar ölçüsünde her sanığın birinci derece yakınına öncelik tanınacağı ifade edildi.

Kayıt yasağı ve güvenlik tedbirleri

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 183. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi hatırlatılarak, duruşma sırasında sesli ve görüntülü kayıt cihazlarının kullanılamayacağı vurgulandı. Bu kurala uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Olası sağlık durumları için duruşma salonu binasında doktor ve sağlık personeli hazır bulundurulacağı, tutuklu sanıkların duruşma saatinden önce salona nakledileceği ve güvenlik önlemlerinin ilgili kolluk birimlerince alınacağı kaydedildi.

Mahkemenin talimat yazısı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlara gönderildi.