İbb Davası 9 Mart'ta Başlıyor... Duruşma İçin Avukat, Basın ve İzleyici Kısıtlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Davası 9 Mart'ta Başlıyor... Duruşma İçin Avukat, Basın ve İzleyici Kısıtlaması

03.03.2026 11:52  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Mart'ta yapılacak duruşmada sanık sayısının fazlalığı ve güvenlik gerekçeleriyle basın mensuplarına ve avukatlardan bazılarına kısıtlamalar getirdi. Duruşma salonuna giriş için özel kartlar hazırlanacak.

(İSTANBUL) - İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'nde 9 Mart'ta yapılacak, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 105 sanıklı davanın ilk duruşmasında, sanık sayısının fazlalığı, dosya kapsamı ve güvenlik gerekçeleriyle basın, avukat ve izleyici kısıtı getirildi. Buna göre, duruşma salonuna giriş için sanıklar, avukatlar, tanıklar, basın mensupları ve görevliler için giriş kartı hazırlanacak. Basın mensupları için ise akreditasyon ve güvenlik değerlendirmesi şart olacak, ulusal basın kuruluşlarından, aynı basın grubundan yalnızca 1 kişi olmak üzere toplam 20 basın mensubu salona kabul edilecek, her sanığın en fazla 3 avukatı içeri alınacak.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dağıtım yerlerine gönderilen 2 Mart 2026 tarihli talimat yazısında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105 tutuklu sanığın yargılanacağı duruşmanın 9 Mart 2026 günü saat 10.00'da Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki duruşma salonlarında bulunan 1 No'lu salonda gerçekleştirileceği bildirildi.

Mahkeme, sanık sayısının fazlalığı, dosya kapsamı ve güvenlik gerekçelerini dikkate alarak duruşma düzenine ilişkin ayrıntılı tedbirler belirledi.

Giriş kartı hazırlanacak

Mahkeme, duruşma salonuna girişlerin kartlı sistemle yapılacağını, sanıklar, avukatlar, tanıklar, basın mensupları ve görevliler için giriş kartı hazırlanacağını duyurdu. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müdafi ve vekillerinin salona öncelikli olarak alınacağı belirtildi.

Basın mensupları için ise akreditasyon ve güvenlik değerlendirmesi şartı getirildi. Buna göre salona en fazla 5 yabancı basın mensubu alınacak. Ulusal basın kuruluşlarından, aynı basın grubundan yalnızca 1 kişi olmak üzere toplam 20 basın mensubu kabul edilecek.

Yazılı ve görsel basın kuruluşları birer temsilci ile duruşma salonunda yer alabilecek. Salonda yer kalmaması halinde diğer basın temsilcileri için duruşmanın ekranla yansıtılacağı ayrı bir bölüm oluşturulacak.

Avukat ve yakınlar için sınırlama

Her sanığın en fazla 3 müdafi ile temsil edilebileceği kaydedildi. Avukatlar için ayrılan bölümün yetersiz kalması halinde izleyicilere ayrılan alanın bir kısmının müdafilere tahsis edilebileceği belirtildi.

Sanıklar, avukatlar, basın mensupları ve görevlilerin salona alınmasının ardından, fiziki imkanlar ölçüsünde her sanığın birinci derece yakınına öncelik tanınacağı ifade edildi.

Kayıt yasağı ve güvenlik tedbirleri

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 183. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi hatırlatılarak, duruşma sırasında sesli ve görüntülü kayıt cihazlarının kullanılamayacağı vurgulandı. Bu kurala uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Olası sağlık durumları için duruşma salonu binasında doktor ve sağlık personeli hazır bulundurulacağı, tutuklu sanıkların duruşma saatinden önce salona nakledileceği ve güvenlik önlemlerinin ilgili kolluk birimlerince alınacağı kaydedildi.

Mahkemenin talimat yazısı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlara gönderildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası 9 Mart'ta Başlıyor... Duruşma İçin Avukat, Basın ve İzleyici Kısıtlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin

12:13
İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
İsrail-ABD saldırılarında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi.
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:20
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:29:08. #7.12#
SON DAKİKA: İbb Davası 9 Mart'ta Başlıyor... Duruşma İçin Avukat, Basın ve İzleyici Kısıtlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.