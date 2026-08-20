İBB Davası’nda 68’inci gün başladı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 68'inci günü, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı.

İBB'ye yönelik açılan davanın yargılaması devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı davanın 68'inci günü başladı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda yapılan duruşmayı YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek de izliyor.

Saat 11.10'da başlayan duruşmada ilk olarak tutuksuz sanık iş insanı Yusuf Kaya savunma yaptı.