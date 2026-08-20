İBB Davası’nda 68’inci gün başladı - Son Dakika
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İBB Davası’nda 68’inci gün başladı

İBB Davası’nda 68’inci gün başladı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 68. günü, Silivri’deki yeni duruşma salonunda başladı. İlk savunmayı tutuksuz sanık Yusuf Kaya yaptı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 68'inci günü, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı.

İBB'ye yönelik açılan davanın yargılaması devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı davanın 68'inci günü başladı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda yapılan duruşmayı YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek de izliyor.

Saat 11.10'da başlayan duruşmada ilk olarak tutuksuz sanık iş insanı Yusuf Kaya savunma yaptı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Yusuf Kaya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davası’nda 68’inci gün başladı - Son Dakika

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