İmamoğlu, pazar ziyaretinde vatandaşlarla ilginç diyaloglar yaşadı - Son Dakika
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İmamoğlu, pazar ziyaretinde vatandaşlarla ilginç diyaloglar yaşadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç ile birlikte pazar ziyareti yaparak vatandaşlarla ilginç diyaloglar yaşadı.

06.03.2024 18:09  Güncelleme: 18:32
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Haber: OKTAY YILDIRIM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç ile birlikte pazar ziyareti yaptı. Pazarda yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu ile vatandaşlar arasında yine ilginç diyaloglar yaşandı. Banka emeklisi olduğunu söyleyen bir vatandaş, İmamoğlu'na, "CHP'ye bütün hayatım boyunca hiç oy vermedim ben. AK Parti'ye 20 sene verdim. Eşimin akrabaları arasında milletvekili de var. Size haksızlık ettiklerini düşünüyorum. Bazı konularda sizi eleştirdim. Hakkınızı helal edin. Ama ben dahil olmak üzere, eşim de imam hatiplidir, CHP'ye oy vereceğiz seçimlerde. İnşallah bizi utandırmazsınız bunlar gibi" sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu ise vatandaşa, "İnşallah. Biz de layık olacağız. En çok sorumluluğum size" yanıtını verdi.

İmamoğlu, CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç ile Hürriyet Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarını ziyaret etti. Pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Esnaftan ve vatandaşlardan gelen sorun, öneri, eleştiri ve talepleri alan İmamoğlu ile yurttaşlar arasında artık yine ilginç diyaloglar gerçekleşti. İmamoğlu, pazar girişinde karşılaştığı bir vatandaşın, "Size, şunun için teşekkür edeceğim sadece. Biz, 50 yaşındayız. Biz Demirel'i gördük, Özal'ı gördük, Erbakan'ı gördük, Ecevit'i gördük. Ama inanın şu üslubunuz, Türkiye Cumhuriyeti'nde özlediğimiz siyaset. İnanın üslubunuz yeter" sözlerine, "Eyvallah. Sizi mahcup etmeyeceğiz" yanıtını verdi.

"BEN CHP'Lİ DEĞİLİM AMA…"

Bir esnaf da araçlarını park ettikleri alanla ilgili görüşlerini, "Başkanım, aşağı garaj çok güzel oldu. Orası göl gibiydi, tertemiz oldu. Müşteriler de esnaf da çok memnun" sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu'nun esnafa yanıtı, "Harika. Ne mutlu" oldu. İmamoğlu, başka bir vatandaşın "Ben CHP'li değilim ama her belediye başkanına saygı duyarım. Size de saygı duyuyorum. Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Devletimize hangisi hayırlıysa, o olsun. Şahsi olarak da sizi takdir ediyorum. Seviyorum konuşmalarını, her şeyini. Allah, hakkınızda hayırlısını nasip eylesin" sözlerini ise, "Onur duydum. Ne mutlu bana. Amin. İnşallah mahcup olmayız. Öyle zaten. Duamız o. İnşallah layık oluruz" şeklinde yanıtladı.

"20 SENE AK PARTİ'YE OY VERDİM AMA…"

Banka emeklisi olduğunu söyleyen başka bir vatandaş da İmamoğlu'na desteğini, "CHP'ye bütün hayatım boyunca hiç oy vermedim ben. AK Parti'ye 20 sene verdim. Eşimin akrabaları arasında milletvekili de var. Size haksızlık ettiklerini düşünüyorum. Bazı konularda sizi eleştirdim. Hakkınızı helal edin. Ama ben dahil olmak üzere, eşim de imam hatiplidir, CHP'ye oy vereceğiz seçimlerde. İnşallah bizi utandırmazsınız bunlar gibi" sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu, vatandaşa, "İnşallah. Biz de layık olacağız. En çok sorumluluğum size" yanıtını verdi.

"DİYORUM Kİ ONLARA, 'BENLE UĞRAŞMAYIN, EKONOMİYLE UĞRAŞIN'"

İmamoğlu, "İnşallah bu fiyatları düzeltirsiniz bir an önce. Bize yardımcı olun" diyen iki kadın vatandaşı, "Biz, 6-7 kat yardımcı oluyoruz. Ama fiyatların sebebi biz değiliz. Ekonomi kötü. Diyorum ki onlara, 'Benle uğraşmayın, ekonomiyle uğraşın.' Biz istiyoruz, aynı masada oturalım. Soframız aynı. Biz onu temsil ediyoruz. Desteklerinizi istiyoruz, özellikle hanımefendilerden" sözleriyle yanıtladı. Vatandaşlardan, "İnşallah. Hayırlısı hangisiyse, o olsun" yanıtını alan İmamoğlu, "Biz hayırlı olduğumuzu düşünüyoruz" karşılığını verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, pazar ziyaretinde vatandaşlarla ilginç diyaloglar yaşadı - Son Dakika

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