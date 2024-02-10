İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın ile karşılaştı

Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da cenazeden çıkan Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın ile karşılaştı. Aydın'la sohbet eden İmamoğlu "Hem kurumsal olarak hem de şahsen olaki yaşacağınız bir problem olur sorun olur telefonun ucunda olduğumu bilmenizi isterim. Bunu bütün adaylara söylüyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmapaşa'daki temasları sırasında Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın ile karşılaştı. Partili birinin cenazesinden çıkan Aydın ile İmamoğlu arasında geçen diyalog ise şöyle oldu:

-Aydın: Cenazeden dönüyorum

-İmamoğlu: Hayır olsun inşallah, tanıdık biri mi yoksa?

-Aydın: Teşkilattan

-İmamoğlu: Allah rahmet eylesin, tebrik ederiz yolculuğunuzu başarılar dileriz

-Aydın: İyi bir yarış olacak

-İmamoğlu: İnşallah, hem kurumsal olarak hem de şahsen olaki yaşacağınız bir problem olur sorun olur telefonun ucunda olduğumu bilmenizi isterim. Bunu bütün adaylara söylüyorum. Sizi de arayacaktım ama böyle yüz yüze oldu daha da güzel oldu.

-Aydın: Güzel bir rastlantı oldu

-İmamoğlu: Hem İBB adına hem şahsım adına yapabileceğim birşey olursa başkanım burada olduğumuzu bilin. Sizi de tebrik ederiz başarılar dileriz. Partinize ve size hayırlara vesile olsun.