İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Aksu'yu ziyaret etti - Son Dakika
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İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Aksu'yu ziyaret etti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'yu tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu ve Aksu, Sarıyer'in sorunlarına dönük ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

06.05.2024 19:49  Güncelleme: 20:03
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'ya tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, belediye girişinde çalışanlar tarafından bir üst kattan aşağı dökülen gül yapraklarıyla karşılandı. İmamoğlu ve Aksu, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla Sarıyer'in sorunlarına ve çözüm yollarına dönük ortak masa toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, CHP'lilerin yanı sıra AKP'li meclis üyeleri de hazır bulundu.

İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerini kazanarak Sarıyer Belediye Başkanı olan Mustafa Oktay Aksu'yu Başkanlık Binası'nda ziyaret etti. Başkan İmamoğlu, girişte çalışanlar tarafından bir üst kattan aşağı dökülen gül yapraklarıyla karşılandı. Daha sonra makama geçen heyette ilk sözü alan İmamoğlu, Aksu'yu göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ederek, "Sarıyer'de çok özel bir dönem başladı. Uzun yıllardır zaten hizmet ettiğiniz bir ilçe. Sizin de geçmişte hizmetiniz var. Biz de son 5 yılda özellikle İBB olarak, bir bölüm belediyemizin nasıl ihmal edildiğini büyükşehir hizmetleri noktasında, Özellikle Sarıyer noktasında çok net bir şekilde gördük. Bu anlamda çok özel adımlar attık" dedi.

"ALLAH SENİ DE BİZİ DE MAHÇUP ETMESİN"

"Güzel hizmetlerimizle, Sarıyer Belediyemizin ilçe hizmetlerine katkı sunan bir 5 yılı yaşattık" diyen İmamoğlu, "Şimdiki dönemi Oktay Aksu başkanlığında eşgüdümlü olarak çok başka yerden görüyorum. Çok daha olgun, çok daha güçlü. Geçmiş 5 yıldaki, senkronizasyon ve işbirliğini daha yukarı taşıyan; altyapı, çevre ve bir takım tapu mülkiyet konularını deneyimlerimizle daha pratik bir dönemi var edebileceğimizi görüyorum. Sarıyer; konumu itibariyle İstanbul'un çok özel bir noktası. Bir taraftan da sıkıntılarıyla. Ancak, buradaki halkımızın da çözümleri oluşturma noktasında kabiliyeti çok yüksek. Böyle özel bir konumdaki ilçelerimizin daha üst seviyede hizmet almasını önemsiyoruz. Allah seni de bizi de mahcup etmesin. İnşallah hayırlısı ile çok güzel 5 yılı Sarıyer'de yaşayalım" şeklinde konuştu.

"ŞİMDİ ÇOK FARKLI BİR SÜREÇ BAŞLAYACAK"

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu da, "Gerçekten bazı belediyeler üvey evlat muamelesi görmüştü. 2019'da bu biraz tersine dönmüştü. Şimdi çok daha farklı bir süreç başlayacağını biliyoruz" dedi.

Tebrik ziyaretinin ardından İmamoğlu ve Aksu, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Sarıyer'in sorunlarına ve çözüm yollarına dönük ortak masa toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, CHP ve AKP'li meclis üyeleri de hazır bulundu.

İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Aksu\'yu ziyaret etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Aksu'yu ziyaret etti - Son Dakika

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