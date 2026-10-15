İmamoğlu savunma yapıyor! İstanbul'daki sel felaketiyle başladı - Son Dakika
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İmamoğlu savunma yapıyor! İstanbul'daki sel felaketiyle başladı

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İmamoğlu savunma yapıyor! İstanbul\'daki sel felaketiyle başladı
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“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” iddiasıyla 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 99. duruşması İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. 4 gün sürecek avunmasının 2. gününde, İstanbul’daki selde Fatih’te elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'a rahmet dileyerek başlayan İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, sağanakta yaşanan sorunların nüfus planlaması ve kentleşme sorunuyla açıklanabileceğini savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında açılan ve 436 sanığın yargılandığı davada duruşmalar sürüyor. Davanın 99. duruşmasında Ekrem İmamoğlu’nun savunmasına devam edildi.

DURUŞMAYA ÖZGÜR ÖZEL DE KATILDI

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar da hazır bulundu.

Salonda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bazı milletvekilleri, İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu da izleyiciler arasında yer aldı.

İMAMOĞLU SAVUNMASINA SELLE BAŞLADI

İmamoğlu, savunmasına İstanbul’daki selde Fatih’te su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki M.I.’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek başladı. Haberleri izlediğini belirten İmamoğlu, yargılandığı davanın dün yaşanan felaketten ayrı yorumlanamayacağını öne sürdü.

“KULELERİN YAPILAŞMASI BÜYÜK SORUN”

Sağanak sırasında yaşanan sorunların nüfus planlaması ve kentleşme sorunuyla açıklanabileceğini savunan İmamoğlu, Kağıthane ve Ayazağa’daki kulelerin yapılaşmasının büyük bir sorun olduğunu söyledi. Duruşma, İmamoğlu’nun savunmasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDE “160 MİLYAR LİRALIK KAMU ZARARI” İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı “ihbar eden”, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İBB Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı ise “suçtan zarar gören” sıfatıyla yer alıyor. Ana iddianamede 7'si firari, 5'i “müşteki sanık” olmak üzere 407 sanık ile 16 müşteki bulunuyor.

Örgütün 2014'te kurulduğu ileri sürülen iddianamede, “143 eyleme ilişkin elde olunan menfaat ile sebep olunan kamu zararının, suç tarihleri itibarıyla (güncel değeri hariç) toplamda menkul olarak yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar, gayrimenkul olarak ise İstanbul ile ülke genelinde 95 taşınmazdan ibaret” olduğu değerlendirmesine yer veriliyor.

İMAMOĞLU HAKKINDA 2 BİN 430 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamedeki örgüt şemasında Ekrem İmamoğlu “örgüt elebaşı”, Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Hüseyin Gün ve firari sanık Murat Gülibrahimoğlu “örgüt yöneticisi” olarak gösteriliyor. Şemaya göre 10 örgüt üyesi doğrudan İmamoğlu’na, 77'si Keleş’e, 35'i Ongun’a, 8'i Yıldız’a, 7'si Gün’e, 6'şar üye de Gülibrahimoğlu ve Soytekin’e bağlı.

İmamoğlu hakkında “suç işleme amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet”, “irtikap”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “ihaleye fesat karıştırma” ile “kamu, kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” suçlarının da aralarında bulunduğu toplam 16 suçtan 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

YÖNETİCİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN SANIKLARA İSTENEN CEZALAR

İddianamede Fatih Keleş için 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya, Murat Ongun için 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya, Ertan Yıldız için 86 yıldan 251 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Adem Soytekin için 67 yıldan 194 yıla, firari sanık Murat Gülibrahimoğlu için 19 yıl 6 aydan 51 yıla, Hüseyin Gün için 20 yıldan 40 yıla kadar hapis isteniyor.

Örgütün yapısı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdiği belirtilen Soytekin, Gün ve Yıldız hakkında “etkin pişmanlık” hükümlerinin uygulanması talep ediliyor.

ŞAHAN VE ÇALIK İÇİN DE HAPİS İSTEMİ

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında “rüşvet alma”, “irtikap” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için ise 7 kez “rüşvet alma” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından 30 yıldan 88 yıla kadar hapis talep ediliyor.

2 İDDİANAME DAVAYLA BİRLEŞTİRİLDİ

Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkındaki iddianame de bu davayla birleştirildi. Sanıklar İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan, Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli için “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından 9 yıl 8 aydan 31 yıl 8 aya kadar hapis isteniyor.

Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden kurgusal ihale sistemi işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 sanık hakkında hazırlanan iddianame de davayla birleştirildi. Bu dosyada Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş ve Ali Sukas için “ihaleye fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik”, “rüşvet alma ve verme” ile “rüşvete aracılık etme” suçlarından 62'şer yıldan 168'er yıla kadar, diğer 26 sanık için ise 3 yıldan 168 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Yargılama sürecinde birleşen dosyalarla birlikte 63 sanığın tahliye edilmesiyle davada 53 tutuklu sanık kaldı.

İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı! İşte sözleri...İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı! İşte sözleri...
Kaynak: AA
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    Yorumlar (1)

  • Victor Faith Victor Faith:
    tutuklanması için daha ne bekleniyor, savunma dışında herşeyi konuşuyor, 6 saat savunma nedir ya.. 0 0 Yanıtla
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