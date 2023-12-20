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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aksaray Sanat Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni'nde konuştu. - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aksaray Sanat Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni'nde konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Aksaray Sanat Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

20.12.2023 - 12:21,
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Herhalde bu dönemin modası da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve onun başkanı İmamoğlu'na saldırmak. Olsun o modayı görüyoruz. Onlara bu modanın tutmadığını, modası geçmiş bir iş olduğunu 31 Mart'ta 16 milyon İstanbullu çatır çatır gösterecek" dedi.

İmamoğlu, 'Aksaray Sanat Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni" ne katıldı.

Bu arada konuşan İmamoğlu, 'Bize eleştiri yapılacak mı' Tabii ki yapılacak. Yapıcı eleştiriler ya da gerçekten yaptığınız işe dair daha iyiyi yakalamak adına bize sunulan önerileri dinliyor muyuz? Can kulağıyla dinliyoruz ama dikkat edin bize yönelik eleştirilerin tamamı, büyük çoğunluğu ne yazık ki belediyecilikle ilgisi olmayan, millete tek bir fayda sağlamayan, vakti geçmiş, uyduruk siyasi yakıştırmalar, geçmişten bugüne defalarca sorgulayıp sorgulayıp ortaya koydukları işler. Olsun böyle bir dönem yaşanacak. Herhalde bu dönemin modası da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve onun başkanı İmamoğlu'na saldırmak" dedi.

"Olsun o modayı görüyoruz" diyen İmamoğlu, "Onlara bu modanın tutmadığını, modası geçmiş bir iş olduğunu 31 Mart'ta 16 milyon İstanbullu çatır çatır gösterecek. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? İş üretemiyorlar, iş üretecek kadroları kalmadı. Kimse onlarla çalışmak istemiyor. Milletimize yüzümüz dönük, biz neye güveniyoruz? Başından beri söyledik. Milletimizin aklına güveniyoruz biz. Ortak akla güveniyoruz. Onlar neye güveniyor, bir kişinin aklına güveniyorlar. O kişi kimdir bilmiyorum ama onun aklına güveniyorlar. Bir kişinin iki dudağının arasından çıkan lafa itibar ediyorlar. Biz 16 milyon insanımıza güveniyoruz. Sizlerin evlerinizdeki o minik çocuklarınızın aklına güveniyoruz. Onlar çok zekiler. Bütün insanlarımız çok zeki ve onların aklıyla bir ortak akıl mekanizmasıyla hem bu şehri hem bu ülkeyi nasıl ayağa kaldıracağını yine bu milletimiz çok iyi biliyor. Biz o milletin has, halis temsilcileri olmaya devam edeceğiz. Bu kadar net. Başkaları da o bir kişinin tensipleriyle ya da emirleriyle iş yapmaya devam etsinler. Biz milletimizin emirleriyle, tensipleriyle, kanaatleriyle, aklıyla yol yürümeye devam edeceğiz. Bu kadar basit. Ne yaparlarsa yapsınlar, vatandaşımız durumun farkındadır. Malum siyasetçilerin çoğu zaman cambaza bak der gibi vatandaşın dikkatini siyasi kavgalara çekmeye çalışıyorlar ama biz bu kavgaları kenara alıp, açılış yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aksaray Sanat Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni\'nde konuştu.
Kaynak: DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Aksaray, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aksaray Sanat Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni'nde konuştu. - Son Dakika
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