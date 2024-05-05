İBB Başkanı İmamoğlu, sporun insanları buluşturduğunu ve barıştırdığını söyledi - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, sporun insanları buluşturduğunu ve barıştırdığını söyledi

İBB Başkanı İmamoğlu, sporun insanları buluşturduğunu ve barıştırdığını söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen Haliç Kürek Yarışları'nı izledi. İmamoğlu, sporun dilinin müzik gibi evrensel olduğunu ve insanları buluşturduğunu belirterek, İstanbul'da sporu ve spor yapma imkanlarını destekleyeceklerini söyledi.

05.05.2024 18:13
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sporun dilinin müzik gibi evrensel olduğunu, insanları buluşturduğunu ve barıştırdığını söyledi.

İmamoğlu, Beyoğlu'ndaki Haliç Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen 4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nı izledi.

Sporculara başarılar dileyip hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Haliç'in her yönüyle çok özel bir alan olduğunu söyledi.

Haliç'in, kültürü, sanatı, tarihi ile aynı zamanda çok özel estetik yapıları ve inanılmaz doğasıyla müthiş fırsatlar sunan bir yer olduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Burada çok özel adımlarımız var. Haliç Tersanesi'ndeki müzeyi mutlaka görün. Orada bir deniz müzesi de çalışıyoruz. Aynı zamanda işleyen bir tersaneyi de görebiliyorsunuz. Karşıda muhteşem bir yer var ki yanında yine önemli bir sanayi yapısını yeniden yapılandıracağız ve İstanbul'umuza hediye edeceğiz."

Türkiye'deki sporun sadece futboldan ibaret olmadığının dünyaya ispat edilmesi gerektiğini anlatan İmamoğlu, "Spor nedir? Centilmenliktir, güzelliktir... Spor barıştırır, spor buluşturur. Sporun dili, müzik gibi evrenseldir. Böyleyse asil bir kavram yani dünyanın belki de en önemli icatlarından, insanlığın en önemli icatlarından birisidir spor yapmak. O icat ki hiçbir zaman ilgi azalmaz ona. O bakımdan biz de İstanbul'da sporu, sporcuyu, spor yapma imkanlarını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından ödül törenine katılan İmamoğlu, Open 27+ Kadınlar kategorisinin birincisi Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü'ne kupasını takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, sporun insanları buluşturduğunu ve barıştırdığını söyledi - Son Dakika

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