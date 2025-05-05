İmamoğlu Standında Saldırı: 1 Şüpheli Tutuklandı

(ANKARA) - İstanbul Kadıköy'de, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için kurulan standın yakınında, 15 yaşındaki A.Ç.C'nin saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı 2'si serbest bırakıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Kadıköy'de kurulan standın yakınında, 15 yaşındaki A.Ç.C'nin saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alınmıştı.

15 yaşındaki bir çocuğun darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden S.O. ve E.T. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.F.T. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.