İmamoğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Tombaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
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İmamoğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Tombaş'ı ziyaret etti

İmamoğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Tombaş\'ı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ı seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretin ardından belediye heyetleri arasında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçeyle ilgili çeşitli konular hakkında detaylı sunum yapıldı ve İmamoğlu, Sultanbeyli Belediyesi yetkilileriyle ortak çalışma masası kurulup sorunların hızlıca çözülmesi talimatını verdi.

11.06.2024 21:45
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ı ziyaret etti.

Sultanbeyli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre İmamoğlu, Tombaş'ı seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından belediye heyetleri arasında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Tombaş, ilçeyle ilgili metro hatları, imar hakkı transferi, yeni İETT hatları, yeni yol ve kavşak düzenlemeleri, Kent Meydanı'nın rehabilite edilmesi, prestij cadde uygulamaları, dere ıslah çalışmaları ve yağmur suyu hattı inşası konularına ilişkin detaylı sunum yaptı.

İmamoğlu da İBB olarak gereken desteği vereceklerini vurgulayarak, projeler özelinde Sultanbeyli Belediyesi yetkilileriyle ortak çalışma masası kurulup, sorunların hızlıca çözülmesi talimatını verdi.

Tombaş, İmamoğlu ve ekibine ziyaretleri ve projelere destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA

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