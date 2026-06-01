İbb Davası'nda 42'inci Gün... İmamoğlu: "Milletimiz Çok Büyük Bir Yürüyüş Başlatacak"
İbb Davası'nda 42'inci Gün... İmamoğlu: "Milletimiz Çok Büyük Bir Yürüyüş Başlatacak"

01.06.2026 15:31  Güncelleme: 15:55
İBB Davası'nın 42. gününde konuşan Ekrem İmamoğlu, 'Asrın en büyük hukuksuzluklarıyla karşı karşıyayız' dedi ve milletle birlikte büyük bir yürüyüş başlatacaklarını söyledi.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB Davası'nın 42'nci gününde verilen aranın ardından salona getirilen Ekrem İmamoğlu, izleyicilere seslendi. İmamoğlu, "Asrın en büyük hukuksuzluklarının yaşandığı bir davayla karşı karşıyayız" derken, "Milletimiz çok büyük bir yürüyüş başlatacak. Ruhumuz Kuvayı Milliye ruhudur. Yolumuzdaki en büyük karakter değişimdir. Çocuklar, gençler, kadınlar ve halkımızla birlikte tarihin en büyük yürüyüşünü başlatacağız" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 68'i tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülüyor.

Duruşma, saat 11.06'da tutuklu reklamcı Vedat Şahin'in savunmasıyla başladı. Şahin, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyi daha önce geri çekmişti. Şahin'in savunmasınn ardından çapraz sorgusu ve avukat savunması da tamamlandı. Ardından duruşmaya bir saat ara verildi.

Aradan sonra salona getirile İmamoğlu, izleyici bölümüne dönerek bayram mesajı verdi ve istinafın CHP kurultayı hakkındaki "mutlak butlan" kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurban Bayramı'nı kutlayan İmamoğlu, "Bayramınız mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bayramdan bugüne çok daha güçlüyüz. Sevgili arkadaşlar, çok yakında çok daha güzel günler gelecek; bunu bilin" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da teşekkür eden İmamoğlu, "Tarihin görmediği en cesur kardeşlik ruhunu bana yaşatan Genel Başkanımız Özgür Özel'e teşekkür ediyorum. Tarihin en doğru tarafında duran Mansur Yavaş'a da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ASRIN EN BÜYÜK HUKUKSUZLUKLARINDAN BİRİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini söyleyen İmamoğlu, yargılamaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sevgili kardeşlerim, çok tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bunu unutmayın. Asrın en büyük hukuksuzluklarının yaşandığı bir davayla karşı karşıyayız. Bu davada büyük mücadele veren masum arkadaşlarıma, belediye başkanlarıma, bürokratlarıma ve bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsinin dağ gibi yanındayım. Kimsenin masumiyetine laf söyletmem; söyleyenin karşısında da en dik duruşu ben gösteririm."

"MİLLET AFFETMEYECEK"

İmamoğlu, "Bakın, devletin başındaki zihniyet gibi 'Allah affetsin' deyip milletimden özür dileyen kişiyi Allah'ın affetmesi için ben de dua ediyorum. Ama şunu bilin ki millet affetmeyecek" dedi.

"TARİHİN EN BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜNÜ BAŞLATACAĞIZ"

Konuşmasının sonunda, çağrıda bulunan İmamoğlu, "Çocuklar, gençler, kadınlar; herkes hazır olsun. En büyük coşkuyla hazır olun. Milletimiz çok büyük bir yürüyüş başlatacak. Ruhumuz Kuvayı Milliye ruhudur. Yolumuzdaki en büyük karakter değişimdir. Bunu unutmayın" dedi.

İmamoğlu sözlerini, "Çocuklar, gençler, kadınlar ve halkımızla birlikte, büyüyerek ve çoğalarak tarihin en büyük yürüyüşünü başlatacağız" ifadeleriyle tamamladı.

Duruşma, tutuklu sanık Alper Aydın'ın savunmasıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 1.06.2026 15:55:34.
