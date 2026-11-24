(ANKARA) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi aracılığıyla yayımladığı mesajında, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Ramazan Gülten'in kayınpederinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Canım kardeşimin cenazeye katılmasına izin verilmedi. Bir yaşındaki bebeği ile yaşayan eşinin acısını paylaşmak isteyen Ramazan'a taziye için de izin verilmedi" dedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Ramazan Gülten'in hayatını kaybeden kayınbiraderi için taziye mesajı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hukuksuzca özgürlüğünden mahrum bırakılan yol arkadaşım Ramazan Gülten'in kayınpederi hayatını kaybetti. Canım kardeşimin cenazeye katılmasına izin verilmedi. Bir yaşındaki bebeği ile yaşayan eşinin acısını paylaşmak isteyen Ramazan'a taziye için de izin verilmedi. Silivri'den halkımızın huzurunda haykırıyorum:

Bu iktidarın aklının ucundan ne adalet, ne vicdan ne de barış geçiyor. Tek mesaisi koltuk kapmak, kendi pisliklerini kapatmak, milletin iradesine çökmek olan bu zihniyetin, iktidarda geçen her gününün milletimize ödettiği ağır bedellerle karşı karşıyayız. Yazıklar olsun, Allah ıslah etsin.."