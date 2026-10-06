İmamoğlu, Vahap Seçer'in tutuklanmasını 'operasyon bağımlılığı' diye eleştirdi - Son Dakika
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İmamoğlu, Vahap Seçer'in tutuklanmasını 'operasyon bağımlılığı' diye eleştirdi

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İmamoğlu, Vahap Seçer\'in tutuklanmasını \'operasyon bağımlılığı\' diye eleştirdi
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Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, tutuklamayı 'vurguncu' anlayışın çaresizliğinin son aşaması olarak niteledi ve Erdoğan siyasetini 'operasyon bağımlılığı' diye eleştirdi.

(ANKARA) - Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması, milli iradeyi gasp eden 'vurguncu' anlayışın çaresizliğinin geldiği son aşamadır. Erdoğan siyasetinin geldiği nokta 'operasyon bağımlılığıdır'" dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli X hesabından yapılan paylaşımında, şunları kaydetti:

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması, milli iradeyi gasp eden 'vurguncu' anlayışın çaresizliğinin geldiği son aşamadır. Erdoğan siyasetinin geldiği nokta 'operasyon bağımlılığıdır'. Erdoğan'ın hayalindeki Türkiye, 'operasyonlar ülkesidir.' Sandıktan ve milletten ümidini kesmiştir. Erdoğan millet iradesine, yanındakiler ise devletin ve milletin malına çökmeye bağımlı hale gelmiştir. Eyüpsultan, Yenişehir, Mezitli Belediye Başkanları ve Ataşehir Belediye Başkan Vekilinin tutukluluğu da bir yolsuzluk operasyonu değil; 'asrın soygunu fon vurgunu' faillerinin gündemi örtme çabasının, dengesini kaybetmiş yargı kollarının siyasi operasyonlarının devamıdır. Bu millet sandıkta 'sil baştan' diyecek, Türkiye'yi huzura kavuşturacak tek iradedir."

Kaynak: ANKA
Mersin Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğluVahap SeçerOperasyonPolitikaGüncelSon Dakika

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