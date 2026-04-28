İmamoğlu ve belediye başkanlarının yargılandığı davada savunmalar alınıyor

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, İnan Güney, Aykut Erdoğdu, Murat Ongun, Fatih Keleş, Cevat Kaya ve Mehmet Pehlivan katıldı. Duruşma, örgüt yöneticilerinden Adem Soytekin'in savunmasıyla devam ediyor.

İddianamede, İmamoğlu 'örgüt elebaşı' olarak nitelendirilirken, 15 ayrı suçtan 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor. Fatih Keleş için 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya, Murat Ongun için 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya, Ertan Yıldız için 86 yıldan 251 yıla, Adem Soytekin için 67 yıldan 194 yıla, Murat Gülibrahimoğlu için 19 yıl 6 aydan 51 yıla, Hüseyin Gün için 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için 35 yıldan 91 yıla, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için 30 yıldan 88 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Birleşen dosyada ise Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında 9 yıl 8 aydan 31 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.