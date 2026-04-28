İmamoğlu ve belediye başkanlarının yargılandığı davada savunmalar alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu ve belediye başkanlarının yargılandığı davada savunmalar alınıyor

28.04.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı. İddianamede İmamoğlu 'örgüt elebaşı' olarak suçlanırken, 849 yıldan 2 bin 430 yıla kadar hapsi isteniyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, İnan Güney, Aykut Erdoğdu, Murat Ongun, Fatih Keleş, Cevat Kaya ve Mehmet Pehlivan katıldı. Duruşma, örgüt yöneticilerinden Adem Soytekin'in savunmasıyla devam ediyor.

İddianamede, İmamoğlu 'örgüt elebaşı' olarak nitelendirilirken, 15 ayrı suçtan 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor. Fatih Keleş için 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya, Murat Ongun için 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya, Ertan Yıldız için 86 yıldan 251 yıla, Adem Soytekin için 67 yıldan 194 yıla, Murat Gülibrahimoğlu için 19 yıl 6 aydan 51 yıla, Hüseyin Gün için 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için 35 yıldan 91 yıla, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için 30 yıldan 88 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Birleşen dosyada ise Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında 9 yıl 8 aydan 31 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 13:09:19. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.