İmamoğlu ve Diğer Sanıkların Duruşması Devam Ediyor, 407 Sanıklı İddianamede Ağır Cezalar İsteniyor

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı. Duruşma, CHP'nin bilgi işlem sorumlusu tutuklu sanık Orhan Gazi Erdoğan'ın savunmasıyla devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 407 sanık yer alıyor ve bunların 89'u tutuklu, 7'si firari, 5'i müşteki sanık olarak belirtiliyor. İddianamede, suç örgütünün 2014'ten bu yana faaliyetleri anlatılarak, 143 eyleme ilişkin kamu zararının menkul olarak yaklaşık 160 milyar Türk lirası ve 24 milyon ABD doları, gayrimenkul olarak ise 95 taşınmaz olduğu değerlendiriliyor.

Örgüt şemasında, Ekrem İmamoğlu'nun örgüt elebaşı, Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Hüseyin Gün ve Murat Gülibrahimoğlu'nun örgüt yöneticisi olduğu belirtiliyor. İddianamede, İmamoğlu'nun çeşitli suçlardan 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar için de ağır cezalar talep ediliyor; örneğin, Fatih Keleş için 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun için 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezaları öngörülüyor. Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan için 35 yıldan 91 yıla, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için 30 yıldan 88 yıla kadar hapis cezaları isteniyor. Ayrıca, bazı sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep ediliyor.