İmamoğlu ve Keleş, İBB davasına gönderilen ek iddianamede 12 eylemden sorumlu tutuldu - Son Dakika
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İmamoğlu ve Keleş, İBB davasına gönderilen ek iddianamede 12 eylemden sorumlu tutuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ soruşturmasında 29 şüpheli hakkında 195 sayfalık ek iddianame hazırladı. İmamoğlu ve Fatih Keleş'in 12 eylemin tamamından sorumlu tutulduğu iddianamenin 414 sanıklı ana davayla birleştirilmesi talep edildi.

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasına eklenmesi talebiyle 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı. Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen 12 ayrı eylemin yer aldığı 195 sayfalık iddianamede, 8 ihaleye fesat karıştırıldığı, şirketlerden yüzde 7 ila 10 oranında rüşvet istendiği ve bazı teklif mektuplarının aynı kişilerce hazırlandığı ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Ağaç AŞ'nin eski Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın da bulunduğu 29 şüpheli hakkında hapis cezası talep edilen 195 sayfalık ek iddianame hazırlandı. İddianamenin, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 414 sanığın yargılandığı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ana davasıyla birleştirilmesi talep edildi. İddianamede, 2020-2024 yılları arasında İBB'nin bitkisel materyal alımı için düzenlediği ihalelerin şartnamelerine rekabeti sınırlandıran hükümler konulduğu ve bu şekilde işlerin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde bırakıldığı öne sürüldü. Ana ihalelerin daha sonra parçalara ayrıldığı ve davet usulüyle önceden belirlenen firmalara verildiği belirtildi. Bazı işlere ihale yapılmadan başlandığı, tekliflerin göstermelik olarak toplandığı ve bazı firmaların birbirleri adına "yan teklif" verdiği ifade edildi. İhaleleri alan firmalardan iş bedelinin yüzde 7 ila 10'u oranında para istendiği, bu paraların "Sistem" adı verilen yapıya aktarıldığı ve seçimlerin finansmanında kullanıldığı öne sürüldü.

4 MİLYON 500 BİN LİRA VE 1 MİLYON LİRALIK KART İDDİASI

İddianamede, SAS Peyzaj'ın sahibi Süleyman Uzun'un, aldığı işler karşılığında 200 bin dolar ile 136 bin 500 liralık hediye kartı verdiği, paranın Ali Sukas'ın yönlendirmesiyle Hüsnü Yüksel Tunar'a teslim edildiği belirtildi. Uzun'un ayrıntılı ifade vererek soruşturmaya katkı sunduğu, bu nedenle rüşvet verme suçu yönünden etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması, ancak resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede, Sarıtaş Yapı Malzemeleri'nin sahibi Binali Sarıtaş'ın, 45 milyon liralık ihalenin yüzde 10'una karşılık geldiği belirtilen 4 milyon 500 bin lirayı Ali Sukas'a verdiği, Ümit Polat'a da toplam 1 milyon 265 bin 700 liralık alışveriş kartı verildiği öne sürüldü. Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım'ın 2020-2023 yılları arasında düzenli para transferleri yaptığı, bu transferlerde Murat Dağdeviren ve Derya Dağdeviren çiftinin aracılık ettiği belirtildi. Öte yandan Ayhan Subaşı'nın 2019-2025 yılları arasında rüşvet anlaşması yaptığı ve ihale evraklarında sahtecilik gerçekleştirdiği öne sürüldü. Rüşvet verdiği iddia edilen bazı firma sahiplerinin ayrıntılı beyanları nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması, rüşvet aldığı iddia edilen Ali Sukas ve Ümit Polat'ın ise cezalandırılması talep edildi.

İMAMOĞLU VE FATİH KELEŞ 12 EYLEMDEN SORUMLU TUTULDU

İddianamede, Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş hakkında bu dosya kapsamında ayrıca "örgüt kurma ve yönetme" suçundan ceza talebinde bulunulmadığı, söz konusu suçlamanın ana iddianamede yer aldığı belirtildi. Bununla birlikte, ek iddianameye konu 12 eylemin örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirildiği, İmamoğlu ve Keleş'in 12 eylemin tamamından ayrıca "fail" olarak sorumlu tutulmaları ve cezalandırılmaları talep edildi.

BİRLEŞTİRME TALEBİYLE MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Ek iddianamede Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Ali Sukas, Ümit Polat, Aytekin Karaarslan, Selim Marangoz, Fatih Temur, Fatih Yağcı, Eren Sönmez, Esra Köymen, Metin Aras, Muammer Ali Özdil, Murat Cırık, Mustafa Atlı, Nilgün Cendek, Oktay Özel, Sezer Ada Ateş, Tolga Kılıç, Tuğba Ölmez Hancı, Utku Cihan, Yasin Çağatay Seçkin, Süleyman Uzun, Tuğrul Doğu Işık, Hüsnü Yüksel Tunar, Orhan Yıldırım, Murat Dağdeviren, Derya Dağdeviren, Ayhan Subaşı ve Binali Sarıtaş şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamenin, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 414 sanığın yargılandığı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ana davasıyla birleştirilmesi talep edildi.

Kaynak: DHA
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