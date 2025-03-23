İmamoğlu: 'Yargı Tacizine Boyun Eğmeyeceğim' - Son Dakika
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İmamoğlu: 'Yargı Tacizine Boyun Eğmeyeceğim'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında verdiği ifadede, yaşanan süreçlerin Türkiye'nin itibarını zedelediğini belirterek, yargı tacizine karşı mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

23.03.2025 01:41  Güncelleme: 01:42
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Savcılıktaki "Kent Uzlaşısı" soruşturmasında verdiği ifadesinde, "Hakkımı ömrüm boyunca savunacağımı her yerde ifade etmişimdir. 'Hak yemem, hakkımı da yedirmem' prensibimi milletimizin büyük irfanı ile seslendiriyor ve milletime ses veriyorum. Bu prensiple inancımla ifade ediyorum ki; milletimizin bu hak mücadelesinin en üst seviyede vereceğine olan inancım büyüktür. Bu iftiralar milletimizin bağrındaki duvarlara çarpıp geri dönecektir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Kent Uzlaşısı"na yönelik terör soruşturması kapsamında Savcılıkta verdiği ifadesi tamamlandı.

Savcılık ifadesinde, emniyette verdiği beyanlarını tekrar eden İmamoğlu, sorgunun sonunda yaptığı değerlendirmede, "19 Mart 2025 sabahı saat 06.00 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık konutu kapısına yüzlerce çok sevdiğim polisimizin yüzü yukarı, güneş doğmadan yasaya uygun olmayan bir şekilde gözaltına alınma metodunu kınıyorum. İfade etmeliyim ki işlemi yürüten polislerin nezaket dışında hiçbir kötü davranışı olmamıştır. Ancak bu talimatı veren kişi ve şürekası Türkiye'ye çok büyük bir bedel ödetmiştir. 4 gündür nezarette bulunan bir kişi olarak yürütülen soruşturmaların içinin boş, ahlak sınırlarını aşan uydurma sorularla dolu en güçlü dayanağını gizli tanık ifadelerine bağlamış olması ve gözaltına 3-5 gün kala hatalı tespitler içeren Masak raporlarıyla doldurulmuş, tarihe kara bir leke olarak geçecek süreç yaşatılmıştır" dedi.

Bu sürecin, Türkiye'nin itibarını zedelediğini, hukuk ve adalet duygularını vatandaş nezdinde yerle bir ettiğini, Türkiye'nin ekonomisini alt üst ettiğini belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerin umudunu perişan etmiştir. Bu süreci yöneten insanlar ve yöneticisinin, hem yüce yaradan huzurunda hem de bu dünyada hukuk önünde hesap vereceği günler yakındır. Aynı kişi ve şürekası yine bir başka Ramazan ayında 6 Mayıs 2019'da gözünü kırpmadan kullandıkları yüksek millet iradesini gasp etmiştir. 2025 yılına geldiğimizde aradan 6 yıl geçmesine rağmen yedikleri demokrasi tokadının şiddetini anlayamamış hala bel altı oyunlarla mert olmayan anlayışı ile milletin iradesini gasp etmeye ve kul hakkı yemeye devam etmektedir. Milletimiz bunu görmektedir. Milletimizin vicdanı ve adaleti bu haksızlığa karşı gereken cevabı mutlaka sandıkta verecektir.

"Arkadaşlarıma akla hayale gelmeyecek suçlarla ve iftiralarla bir yol tercih yapıldığı nettir"

Gözaltına alınmadan oluşturulan, uydurma 6 dava ve 30 yıla yakın hapis cezası istemi ile İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen 3 yıllık diploma ve sadece gözaltıdan bir gün önce açılan kreşleri kapatmaya yönelik şahsi tebliğ edilen soruşturma bu kişilerin kötü emellerinin ispatıdır. Ben ülkemiz için büyük bedeller ödemeyi, sürecin milletimiz tarafından anlaşılması için elimden geleni yapacağımı, bu mücadeleye milyon kat milletimizin gücünü arkamda daha fazla hissediyorum. Cesaretimin tarifini bu milletin umutlarını korumak için her şey yapmayı kendine hak gören ve milletimiz ait olan ahlaki duruşumdan, mülkümün, şirketlerin, yeşil alanların, okulların, boğaz kıyılarının kendisine ait olmadığını düşünen köhne zihniyetin bir an önce kurtulması şarttır. Aksi taktirde insanlarımızın geleceği tehdit altındadır. Emniyet Müdürlüğü'nde ve savcılığa vermiş olduğum ifadelere de değinmek isterim ki arkadaşlarıma akla hayale gelmeyecek suçlarla ve iftiralarla bir yol tercih yapıldığı nettir.

"Yargı tacizine boyun eğmeyeceğim"

Ben Anadolu kültürünü, kimse devletinin birlik ve bütünlüğüne bağlı, Trabzon'un yetiştirdiği, bir çocuğun İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını sağlayan sistemin her koşulda ifade eden Atatürk'ün emaneti 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' prensibini her an hizmetinde asla unutmayan demokrasi boyunca hukuki yollarla mücadele etmiş biri olarak bu yargı tacizine boyun eğmeyeceğim, hakkımı ömrüm boyunca milletimiz çok iyi bilir.

Milletimiz her hak yiyeni sokakta yüzüne söyler, hakkımı ömrüm boyunca savunacağımı her yerde ifade etmişimdir. 'Hak yemem, hakkımı da yedirmem' prensibimi milletimizin büyük irfanı ile seslendiriyor ve milletime ses veriyorum. Bu prensiple inancımla ifade ediyorum ki; milletimizin bu hak mücadelesinin en üst seviyede vereceğine olan inancım büyüktür. Bu iftiralar milletimizin bağrındaki duvarlara çarpıp geri dönecektir."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu: 'Yargı Tacizine Boyun Eğmeyeceğim' - Son Dakika

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