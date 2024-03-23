İmamoğlu, Yuvamız İstanbul çocuklarıyla iftarda buluştu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "Yuvamız İstanbul" kreşlerinden yararlanan çocuklar ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İmamoğlu, ramazan dolayısıyla toplumun farklı kesimleriyle iftarda buluştuklarını, çocuklarla da aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Göreve seçilmeden önce çocukların ve kadınların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışacağına söz verdiğini belirten İmamoğlu, "Anne babalara baktığımda, bu güzel çocukların gözlerine baktığımda, verdiğim sözleri tutmanın huzurunu yaşıyorum. Faaliyet gösteren kreş sayımız 100'e ulaştı. Bu kreşlerde çocuklarımız, bilimsel eğitimle, yeteneklerini ve kendilerini keşfederek mutlulukla büyüyorlar. Yapacağımız 50 yeni Yuvamız İstanbul kreşi ve 50 yeni Yuvamız İstanbul kısa mola merkezi ile de toplamı 200'ü bulacak kreşlerimizde, İstanbullu çocuklarımızı eşitlemek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni dönem projelerini de anlatan İmamoğlu, özel gereksinimli çocuk sahibi 50 bin kadına 5 bin lira nakit destek vereceklerini kaydetti.

İstanbullu çocukların sağlıkla, güvenle vakit geçirebilmeleri için iki büyük "Çocuk Oyun Dünyası" kuracaklarını dile getiren İmamoğlu, "2 milyon beslenme destek paketi, okula yeni başlayacak 30 bin kız çocuğumuza eğitim desteği vereceğiz. Geçtiğimiz 5 yılda çocuklarımızı, annelerimizi nasıl unutmadıysak, önümüzdeki senelerde de asla unutmayacağız." diye konuştu.