İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

31.03.2026 19:03
Çıkar amaçlı suç örgütü davasında Ekrem İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen notun daha sonra duruşma salonunda unutulduğu ortaya çıktı. Notta, "Sayın başkanım, duruşma sonrası kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit suçlarından yeni bir soruşturma başlatıldı." Dilek İmamoğlu ile ilgili bir detay dikkat çekti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, tutuklu 7 sanığın tahliyesini, diğer 100 tutuklu sanığın bu hallerinin devamını talep etti.

İMAMOĞLU'NA İLETİLEN NOT: YENİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Duruşmaya, Ekrem İmamoğlu'na verilen not damga vurdu. Notta şu ifadeler yer aldı: "Sayın başkanım, duruşma sonrası kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit suçlarından yeni bir soruşturma başlatıldı.

"SOSYAL MEDYADA 'DİLEK HANIM'I KASTEDİYOR' ŞEKLİNDE YORUMLANDI"

Duruşmadaki, 'Bu ülkenin bir kadın cumhurbaşkanı olacak inşallah en yakın zamanda' söyleminiz sosyal medyada 'Dilek Hanım'ı kastediyor' şeklinde yorumlandı başkanım. "

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, mahkeme başkanı Selçuk Aylan, dün oturumu kapattıktan sonra tarafına bir not kağıdı getirildiğini, bu kağıdın avukatlar tarafından bırakıldığını ve not "Sayın Başkanım" diye başladığı için kağıdın kendisine iletildiğini söyledi.

MAHKEME BAŞKANINDAN UYARI GELDİ

Başkan Aylan, not için daha önce de uyarı yaptıklarını hatırlatarak, "Sanıklarla savunma alışverişi yapılıyor. Bu anlamda jandarma tarafından bize sürekli şikayet geliyor. Anladığım kadarıyla nota sahip çıkan yok. Notun içeriğini okumak istemedim ancak 'cumhurbaşkanı adaylığı', 'Dilek Hanım' gibi ifadeler olduğu için Ekrem Bey ile alakalı olduğunu düşündüm. Not, 'Sayın Başkanım' diye başladığı için görevli arkadaşlar bana hitaben bırakıldığını düşünerek alıp getirmişler. Takdir edersiniz ki 'örgüt' iddiamız var, bu tarz not alışverişleri de bizim uygun göreceğimiz denetime tabi olması gereken hususlar. Yani bunları bu anlamda da uyarmış olayım. Sahibi çıkmıyor, o zaman bizde dursun. Biz de bu not alışverişine aracı olmuş olmayalım." diye konuştu.

Bunun üzerine sanık Ekrem İmamoğlu, kendisinin notu alabileceğini söyledi. Başkan Aylan da suç teşkil eden bir unsurun olmadığını belirterek, "Size birisi bunu iletmek istemiş, artık sahibini bilmiyoruz, gelirse veririz. Sadece notun sahibi varsa uyarmak istedik. Bu ortam bu tarz alışverişlere müsait değil. Daha dikkatli olursak seviniriz." dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    başkan dik dur Allah cc hz seninle olsun amin 7 50 Yanıtla
    ahmet3353 ahmet3353:
    senide sevdiğine kavuşturmak lazım nasıl istermisin burhan 18 6
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
