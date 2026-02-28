İmar Hakkı Aktarımının Avantajları - Son Dakika
İmar Hakkı Aktarımının Avantajları

28.02.2026 11:20
Serter Kocababa, imar hakkı aktarımı ile atıl kalan taşınmazların ekonomik değere dönüşeceğini belirtti.

HARİTA ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Antalya Şube Başkanı Serter Kocababa, imar planlarında kamu hizmetine ayrılmasına rağmen kamulaştırılamayan taşınmazlar için mevzuata giren imar hakkı aktarımı uygulamasının mülkiyet sahipleri açısından en büyük kazanımının, taşınmazların yıllarca atıl kalmasının önüne geçilmesi olduğunu söyledi. Kocababa, "Vatandaş kamulaştırma bedelini beklemek ya da uzun yargı süreçlerine girmek zorunda kalmadan imar hakkını ekonomik değere dönüştürebiliyor" dedi.

HKMO Antalya Şube Başkanı Serter Kocababa, kamulaştırmasız el atmanın, imar planında kamu hizmetine ayrılan taşınmazların uzun yıllar kamulaştırılamaması nedeniyle mülkiyet hakkının fiilen kullanılamaz hale gelmesi olduğunu, bu durumun idareler için yüksek tazminat davalarına, vatandaşlar için mülkiyet kısıtlarına yol açtığını ifade etti. Kocababa, planlanan kamu hizmetlerinin de bu nedenle geciktiğini vurguladı.

İMAR HAKKI AKTARIMI MEVZUATA GİRDİ

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklerle 'imar hakkı aktarımı' kavramının ilk kez mevzuata girdiğini hatırlatan Kocababa, bu düzenlemenin kamulaştırmasız el atma ve çeşitli nedenlerle imar hakkı kısıtlanan taşınmazlar için çözüm sunduğunu söyledi. İmar hakkı aktarımının, kamu hizmetine ayrılan ancak kamulaştırılamayan taşınmazlardaki yapılaşma hakkının planlı ve kontrollü biçimde başka bir parsele aktarılması olduğunu kaydeden Kocababa, "Vatandaş açısından en önemli kazanım, taşınmazın yıllarca atıl kalmasının önüne geçilmesidir. Kamulaştırma bedelini beklemek ya da uzun yargı süreçlerine girmek zorunda kalmadan, imar hakkını ekonomik değere dönüştürme imkanı elde etmektedir. Bu da mülkiyet hakkının özüne daha uygun bir çözümdür" diye konuştu.

UYGULAMANIN SINIRLARI VAR

Her taşınmaz için imar hakkı aktarımının uygulanamayacağını vurgulayan Kocababa, yönetmeliğin bu uygulamayı belirli durumlarla sınırladığını belirtti. Kamu Ortaklık Payı (KOP) alanları, kamu eline geçirilemeyen kamu hizmet alanları, ikinci kez Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintisi yapılamayan parseller ve tek başına uygulama kabiliyeti bulunmayan taşınmazların kapsamda değerlendirildiğini ifade eden Kocababa, "KOP alanları, kamu eline geçirilemeyen kamu hizmet alanları, ikinci kez DOP kesintisi yapılamayan parseller ve çevresinde arazi ve arsa düzenlemesi tamamlandığı için tek başına uygulama kabiliyeti bulunmayan taşınmazlar bu kapsamda değerlendirilmektedir. Yani uygulama keyfi değil, teknik ve hukuki sınırlara bağlıdır" dedi.

BELEDİYELERİN MALİ YÜKÜ AZALIYOR

İmar hakkı aktarımının belediyelerin mali yükünü önemli ölçüde azalttığını dile getiren Kocababa, kamulaştırma bedeli ödenmeden kamu hizmet alanı elde edilmesi sayesinde bütçeler üzerindeki tazminat baskısının düştüğünü belirtti. Kocababa, "Belediyeler ve diğer idareler, kamulaştırma bedeli ödemeden kamu hizmet alanı elde edebildiği için bütçeleri üzerindeki tazminat baskısı azalacaktır. Bu yönüyle imar hakkı aktarımı sadece bir imar aracı değil, aynı zamanda mali sürdürülebilirliği destekleyen bir mekanizmadır" diye konuştu.

'ŞEFFAFLIK VE EŞDEĞERLİK ŞART'

HKMO Antalya Şubesi olarak yenilikçi düzenlemeleri olumlu bulduklarını ifade eden Kocababa, imar hakkı aktarımının mutlaka şeffaf, teknik raporlara dayalı ve eşdeğerlik ilkesini gözeten şekilde yürütülmesi gerektiğini, aksi halde yeni mağduriyetlerin doğabileceğini vurguladı. Kocababa, HKMO Antalya Şubesi'nin kamu yararı adına tüm kurumlarla iş birliğine açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmar Hakkı Aktarımının Avantajları - Son Dakika

