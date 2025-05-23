İMECE Uydu Sistemi GÖKTÜRK-2B Oldu

3. Uydu Sistemi 'İMECE' artık 'GÖKTÜRK-2B' olarak anılacak

ANKARA - Gözlem Uydusu Geliştirilmesi Projesi Kabul ve Envantere Alma töreni düzenlendi ve Hava Kuvvetleri uydu isimlendirme standartlarına göre 3. Uydu Sistemi İMECE'nin artık GÖKTÜRK-2B olarak anılacağı belirtildi.

Gözlem Uydusu Geliştirilmesi Projesi Kabul ve Envantere Alma töreni Ankara Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmaları ile tören başladı.

"Uzayda askeri anlamda etkin bir şekilde varlık göstermek zorunluluk haline gelmiştir"

Uzayın sadece bir araştırma veya iletişim alanı olmaktan çıkarak doğrudan bir savunma ve güvenlik unsuru haline geldiğini belirten Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı Hava Pilot Albay Çınar, "Uzayda askeri anlamda etkin, caydırıcı, sürekli ve bağımsız bir şekilde varlık göstermek artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Günümüzün çok katmanlı güvenlik ortamında bilgi üstünlüğü, durumsal farkındalık ve hızlı karar alma yetkinliği modern harbin temelini oluşturmaktadır. Bu sistemin ana fonksiyonları uzay durumsal farkındalık, fırlatma ve uzay erişim, uydu muhaberesi, uzay tabanlı istihbarat gözetleme keşif, uzay tabanlı konumlama, seyir sefer ve zamanlama, uzay havası, meteoroloji ve oşinografi, uzay tabanlı erken ihbar, uzay elektronik harp ve uzay savunmasıdır. Bu fonksiyonların her biri ülke güvenliği için çalışan silah arkadaşlarımızın sahada üstünlük sağlamasında ve caydırıcılığımızın pekiştirmesinde hayati rol oynamaktadır" dedi.

"3. Uydu Sistemi 'İMECE' artık 'GÖKTÜRK-2B' olarak anılacak"

Savunma sanayinin özverili çalışmaları ile yerli uydular geliştirildiğini, gelişmiş uzay programları yürütüldüğünü ve Türkiye'nin uzaydaki varlığını her geçen gün daha da artırdığına değinen Albay Çınar, "Sadece TSK değil, sivil ve diğer kamu kurumlarının uzay faaliyetlerinde verdiği önemi görüyor, yukarıda saydığım tüm alanlardaki gelişimleri heyecanla takip ediyoruz. Ayrıca NATO ve müttefik ülkelere katkıda bulunurken yaptığımız uzay anlaşmalarıyla gücümüzü artırıyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırdığımız İMECE bu anlayışın bir ürünü olarak geliştirilen yüksek teknolojiye sahip milli bir uydu sistemidir. GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2 uydu sistemlerinden sonra envantere giren 3. Uydu Sistemi İMECE'nin Hava Kuvvetleri Uydu isimlendirme standartlarına göre bugün itibariyle ismi GÖKTÜRK-2B olarak anılacak olup, GÖKTÜRK-2B uydumuzun görev süresi boyunca ülkemize önemli derecede katkı sağlayacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"50 santimetre çözünürlük elektro-optik kameramızda şu anda termal vakum testte"

TÜBİTAK Uzay olarak yüzde 90'ın üzerine yerlilik oranıyla üretilen uydunun artık aktif olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrinde olduğunu vurgulayan TÜBİTAK Uzay Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Nefes, "USET'te, TUTAŞ'taki USET tesislerinde İMECE'de elde ettiğimiz deneyimleri, ihracata dönüştürdüğümüz 50 santimetre çözünürlük elektro-optik kameramızda şu anda termal vakum testte. Yakın zamanda da bir yabancı bir ülkeye ve kuruma testler tamamlandıktan sonra da elektro-optik kamerayı teslim ediyor olacağız. İMECE projesinin en önemli kazanımlarından biri metre altı çözünürlüğe sahip yer gözlem uydumuzu, bütün alt sistemleriyle hemen hemen kendi öz kaynaklarımıza, kendi öz yeteneğimize, insan kaynağımıza, altyapımıza üretebilmiş ve hatta bunu ihraç edebilmiş konuma gelmiş olmaktır" diye konuştu.

Şilt takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören son buldu.

İMECE Projesi, 21 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan sözleşme ile başlatılmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde Türkiye saatiyle 09.48'de, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmıştır. Fırlatmadan yaklaşık 2 saat 36 dakika sonra, Türkiye saatiyle 12.24'te fırlatma aracından ayrılarak yörüngeye yerleşmiş ve ilk sinyal alınmıştır. 29 Nisan 2023 tarihinde, İMECE uydusundan ilk test görüntüsü başarıyla alınmıştır.

Yaklaşık 680 kilometre irtifada Alçak Dünya Yörüngesi'nde görev yapmaktadır. 0.99 metre pankromatik (siyah-beyaz) ve 3.96 metre multispektral (renkli) görüntüleme kapasitesine sahiptir. Yaklaşık 700 kilogram ağırlığında olup, 2 metre x 3,1 metre boyutlarındadır. Kullanım Alanları: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istihbarat ihtiyaçlarına destek olmak, hedef analizi, doğal afet yönetimi, haritalama ve tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda hizmet vermektedir.