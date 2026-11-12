IMF Sözcüsü Kozack, ABD enflasyonunun 2028 ortasında yüzde 2'ye ineceğini öngördü

NEW Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'de enflasyonun yüzde 2 hedefine 2028'in ortasında gerileyeceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de manşet enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyretmeye devam ettiğine dikkati çeken Kozack, bu durumun kısmen Orta Doğu'daki savaştan kaynaklanan emtia fiyatı şokunu, kısmen de hizmet sektöründeki yapışkan enflasyonu yansıttığını kaydetti.

Kozack, ABD'de enflasyonun gecikmeli olarak hedefe dönmesini beklediklerini belirterek, "Mevcut tahminlerimize göre enflasyonun 2028'in ortasında yüzde 2'lik hedefe gerilemesini öngörüyoruz." dedi.

Son dönemdeki enflasyonist baskıların artan iş gücü maliyetlerinden kaynaklandığını düşünmediklerini dile getiren Kozack, enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesinin arkasında başka faktörlerin olduğunu değerlendirdiklerini anlattı.

Kozack, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında sıkılaştırma sürecini uygun şekilde başlattığını ifade ederek, "Görüşümüz, dezenflasyon sürecini desteklemek ve enflasyonu kademeli olarak yeniden hedefe ulaştırmak adına önümüzdeki dönemde kısıtlayıcı bir politika duruşunun gerekli olacağı yönünde. Fed'in fiyat istikrarına odaklanmasını ve enflasyonu düşürmek için gerektiğinde harekete geçmeye hazır olmasını bütünüyle destekliyoruz." diye konuştu.

"Yapay zeka yatırımlarındaki olası bir değişiklik enflasyonu da etkileyecektir"

IMF Sözcüsü Kozack, yapay zekanın veya yapay zeka yatırımlarındaki olası değişimlerin enflasyonu nasıl etkileyebileceğine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Enerji fiyatları şoku ve yapay zeka patlamasının küresel ekonomiyi yönlendiren iki büyük güç olduğuna işaret eden Kozack, bunların büyüme açısından küresel ekonomiyi zıt yönlere çektiğini ancak her ikisinin de enflasyonist etki yarattığını vurguladı.

Kozack, "Dolayısıyla yapay zeka yatırımlarındaki patlamaya ilişkin herhangi bir yeniden değerlendirme veya bu alandaki olası bir değişiklik enflasyonu da etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Son dönemdeki yapay zeka odaklı gelişmelere ilişkin konuşan Kozack???????, yapay zeka ve daha geniş kapsamlı teknoloji yatırımlarındaki patlamanın gelecekte nasıl şekilleneceğini söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.

Kozack, IMF olarak yapay zekanın finansal istikrar üzerinde oluşturabileceği olası risklere odaklandıklarını belirterek, "Siber risklerin yanı sıra piyasa hareketlerinden ve benzeri gelişmelerden kaynaklanabilecek diğer finansal istikrar risklerini de değerlendiriyoruz. Temel odak alanımız bu." dedi.

Öncü yapay zeka modellerine yönelik daha geniş kapsamlı güvenlik önlemleri ve bu modellerin düzenlemeye tabi tutulup tutulmaması konusunun ise IMF'nin görev alanına girmediğini dile getiren Kozack, bu konunun kurumun yetki ve sorumluluklarının dışında kaldığını söyledi.

"Potansiyel riskler gündemde"

Bangkok'ta gerçekleştirilen IMF- Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nda yapay zekanın ele alınan temel konulardan biri olduğunu anımsatan Kozack, yapay zekaya yönelik oldukça yoğun bir ilginin bulunduğunu söyledi.

Kozack, enerji şokunun küresel büyümeyi aşağı çektiği bir ortamda, yapay zekaya yapılan yatırımlardaki patlamanın küresel büyümeyi destekleyici bir rol oynadığına işaret etti.

Yapay zekanın gelecekte verimlilik artışlarına nasıl katkı sağlayacağı ve iş gücü piyasalarını nasıl etkileyeceği üzerine de tartışıldığına değinen Kozack, yapay zekayla ilişkili potansiyel risklerin de gündemde olduğunu söyledi.

Kozack, son dönemde özellikle hisse senedi piyasalarındaki yapay zeka ile ilişkili oynaklığa yönelik olarak şunları kaydetti:

"Bazı piyasalarda değerlemelerin genel olarak yüksek seyretmeye devam ettiğini görüyoruz. Küresel Finansal İstikrar Raporu'nda belirttiğimiz ve yıllık toplantılarımızda da ele aldığımız üzere bu değerlemeler, yapay zekanın ve yapay zeka yatırımlarının uzun vadeli karlılığına ilişkin beklentilerin yeniden değerlendirilmesi riskine açık olmaya devam ediyor. Dolayısıyla, genel bakış açımız geçerliliğini koruyor. Yapay zekaya ilişkin değerlemeleri ve yapay zekanın finansal istikrar açısından özel riskler oluşturabileceği diğer alanları yakından takip etmeyi sürdürüyoruz."

Kozack, IMF'nin son gelişmeleri ve bunların hisse senedi piyasaları, ekonomi ve finansal istikrar üzerindeki etkilerini yakından izlediğini bildirdi.