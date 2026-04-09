İMİB Başkan Adayı Çekiç, Yeni Dönem Projelerini Açıkladı - Son Dakika
İMİB Başkan Adayı Çekiç, Yeni Dönem Projelerini Açıkladı

09.04.2026 14:23
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) başkan adayı Metin Çekiç, yeni dönemde maden ihracatını artırmak için projelerini açıkladı. Artan maliyet ve pandemi sonrası zorluklara dikkat çeken Çekiç, yeni komiteler ve dijitalleşme odaklı stratejilerle sektördeki ihracat daralmasını aşmayı hedefliyor.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Metin Çekiç, yeni dönem projelerini açıkladı. Toplantıya yönetim kurulu adayları Merve Harzadin, Kazım Büyükgüçlü ve Ömer Irmak katıldı. Çekiç, birliği tüm ihracatçıların söz sahibi olduğu bir yapı olarak yönetmeyi sürdüreceklerini belirterek, sektörün pandemi sonrası daralan talep, artan maliyetler ve küresel ticaretteki kırılmalarla zorlandığını vurguladı. Somut adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Çekiç, İMİB'in 6 bin 500'den fazla üyesiyle Türkiye maden ihracatının yaklaşık yüzde 65'ini gerçekleştiren önemli bir çatı kuruluş olduğunu hatırlattı. Göreve devam etmeleri halinde, temsilde eşitliği güçlendirecek komite yapılanması kuracaklarını açıkladı. Mevcut sistemde 5 milyon dolarlık ihracat şartının birçok firmayı karar süreçlerinden dışladığını belirterek, doğal taş, pazar geliştirme, genç ihracatçılar ve dijital akademi gibi komiteler oluşturacaklarını söyledi. Bu komitelerin 10-15 üyeden oluşacağını ve farklı ölçeklerden firmaların karar alma süreçlerine etki edeceğini ifade etti.

Yeni pazarlara yönelik çalışmaların hız kazanacağını belirten Çekiç, ticaret heyetleri ve alıcıların üretim sahalarına getirilmesiyle güven temelli ilişkilerin güçlendirilmesini planladıklarını açıkladı. Dijitalleşme kapsamında 'Dijital Akademi' kuracaklarını, bu platformda sanal fuar alanları ve B2B görüşmelerle maliyetleri düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca navlun desteği için Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler yürüttüklerini ve Ankara Ofisi projesini hayata geçirmek istediklerini ekledi.

Maliyet baskısına karşı çözüm odaklı yaklaşım benimseyeceklerini dile getiren Çekiç, enerji, işçilik ve lojistik giderlerinin rekabet gücünü zayıflattığını belirterek, ilgili kurumlarla iş birliği içinde destek mekanizmaları geliştireceklerini ifade etti. Katma değerli ihracatı artırmak için Turkish Stone markasıyla çalışmalar genişletilecek ve Türk taşının premium segmentte konumlandırılması hedeflenecek.

Çekiç, dünya mimarlık dünyasının prestijli etkinliği World Architecture Festival'i (WAF) Türkiye'ye getirmek için harekete geçtiklerini hatırlatarak, bu organizasyonu İstanbul'a kazandırmak istediklerini söyledi. WAF'ın Türkiye'de düzenlenmesi halinde dünyaca ünlü mimarları ağırlama imkanı bulacaklarını ve Türk taşlarının global projelerde daha fazla kullanılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Son Dakika Güncel İMİB Başkan Adayı Çekiç, Yeni Dönem Projelerini Açıkladı - Son Dakika

SON DAKİKA: İMİB Başkan Adayı Çekiç, Yeni Dönem Projelerini Açıkladı - Son Dakika
