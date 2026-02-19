İMM Ziyaret Saatleri Ramazan'a Göre Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İMM Ziyaret Saatleri Ramazan'a Göre Düzenlendi

19.02.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslam Medeniyetleri Müzesi, ramazan boyunca yeni ziyaret saatleriyle sanatseverleri bekliyor.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına bağlı İslam Medeniyetleri Müzesi'nde (İMM) ziyaret saatleri ramazana özel yeniden düzenlendi.

Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde yer alan müze, ramazan boyunca salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri 10.00-23.00 saatlerinde gezilebilecek.

İslam medeniyetinin kültürel ve sanatsal zenginliğini 15 tematik bölüm ve 700'e yakın eserle sanatseverlerin beğenisine sunan müze, cuma ve cumartesi ise 10.00-24.00 saatlerinde açık olacak.

Pazartesi ziyarete kapalı müzede, Mahmel-i Şerif, Hazreti Muhammed'e atfedilen objeler, Şam evrakı, Kur'an-ı Kerimler, kaftanlar, tılsımlı gömlekler ile çini ve hat sanatının nadide örnekleri, öne çıkan eserler arasında yer alıyor.

Çağdaş müzecilik anlayışıyla hazırlanan videolar, etkileşimli dokunmatik ekranlar ve dijital uygulamalarla zenginleştirilen müzedeki "Kubbe" ve "Ab-ı Hayat" enstalasyonları ise ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Toplam 10 bin 175 metrekareye yayılan 2 katlı müze alanında, uluslararası niteliklere sahip konferans salonu, çok amaçlı salon, geleneksel sanatlar için atölyeler ve sanat galerisi de bulunuyor.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İMM Ziyaret Saatleri Ramazan'a Göre Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:24:34. #7.11#
SON DAKİKA: İMM Ziyaret Saatleri Ramazan'a Göre Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.