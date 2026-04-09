İMO Adana Şube Başkanı Çak: Yağışlar Altyapı Yetersizliğini Gözler Önüne Serdi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Hıdır Çak, yağışların Adana'nın altyapı yetersizliğini gözler önüne serdiğini ifade ederek, yetkilileri önlem almaya çağırdı. Her yağmurda aynı tabloyla karşılaşıldığını belirten Çak, altyapı yetersizliği nedeniyle yağışların sele dönüştüğünü, ev ve işyerlerini su bastığını, alt geçitlerin göle döndüğünü, araçların yollarda mahsur kaldığını, kent içi ulaşımın felç olduğunu ve tarım alanlarının zarar gördüğünü söyledi. Kadirli'de altyapı yetersizliği ve çarpık kentleşme sonucu yaşanan sel baskınında iki yurttaşın yaşamını yitirdiğini hatırlatan Çak, "En acı kısmı da yetersizlikler iki cana mal oldu" dedi.

Adana'da her yağışta karşılaşılan tablonun yılların ihmalinin sonucu olduğunu vurgulayan Çak, kentin yağmuru yönetebilecek bir altyapıya sahip olmadığını belirtti. Çak, sorumluluğun ertelenmemesi ve acil, kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini ifade ederek, su baskınlarının yalnızca yağış miktarına bağlanmaması gerektiğini, suyun doğru yönetilmesi ve kentlerin buna göre planlanması gerektiğini söyledi. İMO olarak bilimsel, teknik ve planlı çözümlerin hayata geçirilmesini istediklerini belirten Çak, altyapı yatırımlarının uzun vadeli, yüksek maliyetli ancak vazgeçilmez olduğunu, doğru planlanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Çak, yerel yönetimlerin gecikmeksizin bütüncül ve kalıcı çözümlere yönelmesi gerektiğini belirterek, mevcut yağmur suyu hatlarının yenilenmesi, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerinin ayrıştırılması, taşkın riski yüksek bölgelerde büyük kesitli kolektör hatlar inşa edilmesi, kritik noktalara pompa istasyonları kurulması, yeraltı su tutma sistemlerinin yaygınlaştırılması gibi önerilerde bulundu. Ayrıca, parklarda yağmur bahçeleri oluşturulması, yağmur suyu depolama havuzları yapılması, geçirgen kaplama uygulamalarının artırılması, dere yataklarında yapılaşmaya son verilmesi ve yağmur suyu altyapısı tamamlanmadan yeni yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Finansman sorununa da değinen Çak, Belediyelerin ekonomik kriz ve borç yükü altında altyapı rehabilitasyonunu hangi kaynakla yapacağının önemli bir sorun olduğunu belirtti. İller Bankası kapasitesinin artırılması ve hibe-dış kaynak gibi fonlar sağlanmadan bu hedeflerin gerçekleşmesinin zor olduğunu ifade eden Çak, kent içi altyapı projelerinin merkezi ve yerel yönetimlerin ortak çalışmasıyla planlanması gerektiğini vurguladı. İMO Adana Şubesi olarak tüm sorumluları göreve davet ettiklerini ve bilimsel esaslara dayalı altyapı yatırımlarının ivedilikle hayata geçirilmesini talep ettiklerini söyleyen Çak, Adanalıların hak ettikleri güvenli ve sağlıklı kent yaşamına kavuşması gerektiğini belirtti.