IMO, Kızıldeniz ve Aden Körfezi\'ndeki saldırıları kınadı

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Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemilere yönelik saldırıları kınadı ve durdurulması için Yemen'deki Husilerin üzerinde etkili olabilecek ülkelere nüfuzlarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Londra merkezli Birleşmiş Milletler (BM) ajansı IMO, 18-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Deniz Güvenliği Komitesinin 108'inci toplantısının ardından açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticaret gemileri ve gemicilere yönelik saldırıların bir an önce sonlandırılması çağrısı yapıldı.

"Yasa dışı ve kabul edilemez" olarak nitelendirilen saldırıların kınandığı açıklamada, bunların seyrüsefer özgürlüğü ile bölgesel ve küresel ticareti tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kasım 2023'ten bu yana bölgedeki gemilere yönelik 50'ye yakın saldırının gerçekleştirildiği ifade edildi.

El konulan ve 25 personeli esir alınan Galaxy Leader gemisi ve mürettebatının serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, saldırıların insani yardımları da geciktirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Yemen'deki Husilerin üzerinde etkili olabilecek ülkelere nüfuzlarını kullanarak saldırıları durdurmaları çağrısı yapıldı.

"Masum denizci ve temel ürünleri taşıyan ticaret gemileri serbestçe dolaşabilmeli"

BM'nin ambargosu nedeniyle 176 IMO üyesinin Husilere doğrudan ya da dolaylı silah göndermeme sorumluluğunun bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, gemi sahipleri ve kaptanlarına bölgedeki öngörülemez güvenlik durumunu gözden geçirerek sefer gerçekleştirmeleri uyarısı yapıldı.

IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, "Denizcilik endüstrisi, dünya çapında ülkeler ve milletler için hayati olan tedarik zincirlerini ayakta tutuyor. Masum denizci ve temel ürünleri taşıyan ticaret gemileri, jeopolitik gerilimlerden etkilenmeden serbestçe dolaşabilmeli." ifadelerini kullandı.

Dominguez, tüm ülkeleri bölgedeki gerilimden etkilenen denizcilere yardımcı olmaya ve krizi çözmek için çaba göstermeye çağırdı.