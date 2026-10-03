İmralı Heyeti, Cevdet Yılmaz ile görüşmede kurul toplantıları hakkında bilgi aldı

İmralı Heyeti, Cevdet Yılmaz ile görüşmede kurul toplantıları hakkında bilgi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti İmralı Heyeti'nden Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaklaşık 1 saat süren görüşme yaptı. Heyet, Takip ve Değerlendirme Kurulunun iki toplantısı ve dört alt kurulun işleyişine dair bilgi alıp görüş ve önerilerini sundu.
(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
DEM Parti'den yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:
"DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün yapılan görüşmede heyetimiz, Takip ve Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı, görüş ve önerilerini iletti."
Kaynak: ANKA
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