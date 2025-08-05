Pakistan'da tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Partisi (PTI) kurucusu İmran Han'a destek gösterilerinde 200'den fazla kişi gözaltına alındı.
Pakistan genelinde, ülkenin eski Başbakanı İmran Han'ın tutuklanmasının ikinci yıl dönümü sebebiyle gösteriler düzenlendi.
Han'a destek gösterilerine katılan 200'den fazla kişi gözaltına alındı.
Gözaltı işlemlerinin çoğu, "gösteri yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle" Ravalpindi, geri kalanı ise Lahor kentinde yapıldı.
PTI Sözcüsü Zülfikar Buhari, yaptığı açıklamada, polisin göstericileri dağıtmak için müdahalede bulunduğunu belirtti.
Eski Başbakan Han, 2022'de Pakistan Meclisinin güvenoyu vermemesiyle görevinden uzaklaştırılmıştı.
Han, yolsuzluktan terörizme desteğe kadar yargılandığı davalar nedeniyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › İmran Han'a Destek Gösterilerine Polis Müdahalesi - Son Dakika
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