İmran Han'ın Serbest Kalması İçin Mitingde Arbede - Son Dakika
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İmran Han'ın Serbest Kalması İçin Mitingde Arbede

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması için düzenlenen mitingde Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekçileri ile polis arasında arbede yaşandı. PTI liderleri hükümeti eleştirirken, polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

08.09.2024 22:46
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Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması için düzenlenen mitingde Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekçileri ile polis arasında arbede yaşandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), başkent İslamabad'da miting düzenledi.

Eski başbakanın "derhal serbest bırakılması" talebiyle düzenlenen mitingde PTI liderleri, hükümeti, partilerini "marjinalleştirmek"le eleştirdi.

PTI Genel Sekreteri Hammad Azhar, mitingde yaptığı konuşmada, bugün ülkede "hukukun ve anayasanın üstünlüğünü tesis etmek" için toplandıklarını belirtti.

Azhar, hiçbir engelin kendilerini yıldıramayacağını vurgulayarak, "Allah'ın izniyle İmran Han'ın serbest bırakılmasını sağlayacağız." dedi.

Mitingin sonlarına doğru PTI destekçileri ile polis arasında arbede yaşandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, miting için belirlenen zamanın aşıldığı gerekçesiyle kalabalığa müdahale edildi. Bu durum da arbede yaşanmasına ve nihayetinde de göz yaşartıcı gaz kullanılmasına yol açtı.

Azhar, mitingde yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, polisin müdahalesini "aptalca" olarak nitelendirdi.

Genel Sekreter, "Bu, halkın 47. Hükümet'e karşı zaten öfkeli olduğu bir durumda siyasi tansiyonu yükseltecek." ifadesini kullandı.

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de yaptığı açıklamada, polis müdahalesini "utanç verici, zalimce, korkakça ve anlamsız bir hareket" diye eleştirdi.

Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, basına verdiği demeçte, PTI'nın sosyal medyaya "sahte videolar" yükleyerek "propaganda" yaydığını söyledi.

Tarar, Pakistan halkının PTI'nın mitingini "reddettiğini" belirterek, mitingin bölge yönetiminin izin verdiği süre içinde yapılması gerektiğini kaydetti.

Eski Başbakan Han hakkında "devlet sırlarını ifşa etmek", "yasa dışı evlilik" gibi suçlamalarla daha önce dava açılmıştı. Han, yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İmran Han'ın Serbest Kalması İçin Mitingde Arbede - Son Dakika

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