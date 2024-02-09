Pakistan'da Tutuklu Eski Başbakan İmran Han, Yapay Zeka ile Konuşma Yaptı - Son Dakika
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Pakistan'da Tutuklu Eski Başbakan İmran Han, Yapay Zeka ile Konuşma Yaptı

Pakistan\'da Tutuklu Eski Başbakan İmran Han, Yapay Zeka ile Konuşma Yaptı

Pakistan'da cezaevindeki eski Başbakan İmran Han, yapay zekayla oluşturulan konuşmasında, partisi Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) 'seçimi kazandığını' savundu. PTI tarafından hazırlanan 94 saniyelik görüntüde, Han, 'PTI'nın seçimleri kazandığını' ileri sürdü. Han, halkın kendilerine verdiği desteğe övgüde bulunarak, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri eski Başbakan Navaz Şerif'in, PTI'nın gerisinden gelmesine rağmen 'seçim zaferi' konuşmasına tepki gösterdi.

09.02.2024 23:13
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Pakistan'da cezaevindeki eski Başbakan İmran Han, yapay zekayla oluşturulan konuşmasında, partisi Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) "seçimi kazandığını" savundu.

Han'ın X hesabından, cezaevindeki eski Başbakan'ın yapay zekayla oluşturulmuş "seçim zaferi" konuşması paylaşıldı.

PTI tarafından hazırlanan 94 saniyelik görüntüde, Han, "PTI'nın seçimleri kazandığını" ileri sürdü.

Han, halkın kendilerine verdiği desteğe övgüde bulunarak, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri eski Başbakan Navaz Şerif'in, PTI'nın gerisinden gelmesine rağmen "seçim zaferi" konuşmasına tepki gösterdi.

18 Aralık 2023'te de PTI, tutuklu Han'ın yapay zekayla oluşturulan konuşmasını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

PTI, Ulusal Meclisteki sandalye dağılımında seçimleri önde götürüyor

Seçim Komisyonu, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste 243 sandalyenin dağılımını açıkladı.

Paylaşılan verilere göre, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 98, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) 69 ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 51 sandalye kazandı.

İlk sonuçlara göre, PTI, Ulusal Mecliste PML-N ve PPP'ye göre seçimleri önde götürüyor.

Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle dün 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona ermişti.

Han, 5 Ağustos 2023'te tutuklanmıştı

Eski Başbakan İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında verilen tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti.

Han'a, yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası, 29 Ağustos 2023'te ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos 2023'te Hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos 2023'te İslamabad'daki evinde gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

Han, 5 günde üç farklı hapis cezası almıştı

Pakistan'da mahkeme, 30 Ocak'ta "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan ve tutuklu yargılanan eski Başbakan Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

31 Ocak'ta da başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan Han ve eşi Büşra Bibi 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Ayrıca mahkeme, 3 Şubat'ta tutuklu eski Başbakan Han ve eşi Büşra Bibi'ye, yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezası vermişti.

Kaynak: AA

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