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Pakistan'da İmran Han, Seçim Komisyonuna Saygısızlıkla İtham Edildi - Son Dakika
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Pakistan'da İmran Han, Seçim Komisyonuna Saygısızlıkla İtham Edildi

Pakistan'da cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın, Ravalpindi'deki Adiala Cezaevi'nde düzenlenen duruşmada, Seçim Komisyonu Başkanı ve diğer yetkilileri saygısızlıkla itham edildiği bildirildi. Han'ın avukatı, suçlamaları kabul etmediğini ve aynı suçlamalarla eski yardımcılarından Fawad Chaudhry'nin de itham edildiğini belirtti. Han'ın milletvekili adaylığı da kabul edilmemişti.

Pakistan\'da İmran Han, Seçim Komisyonuna Saygısızlıkla İtham Edildi
03.01.2024 - 20:53,  Güncelleme: 20:53
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Pakistan'da cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın seçim komisyonuna saygısızlıkla itham edildiği bildirildi.

Han'ın avukatı Naim Haydar Panjuta, yaptığı açıklamada, Han'ın tutuklu bulunduğu Ravalpindi'deki Adiala Cezaevi'nde düzenlenen duruşmada suçlandığını belirtti.

Panjuta, Han'ın, Seçim Komisyonu Başkanı Sikandar Sultan Raja ve diğer yetkilileri, eski Başbakan Şahbaz Şerif'in "kişisel hizmetkarları" olarak nitelendirerek komisyona saygısızlık yapmakla itham edildiğini aktardı.

Duruşma sırasında Han'ın suçlamaları kabul etmediğini belirten Panjuta, Han'ın eski yardımcılarından Fawad Chaudhry'nin de aynı suçlamalarla itham edildiğini dile getirdi.

İmran Han, 5 Ağustos 2023'te tutuklanmıştı

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Eski Başbakan Han'ın, yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında hakkında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebiyle "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan İmran Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Han'ın milletvekili adaylığı kabul edilmemişti

Pakistan'da Seçim Komisyonu, 30 Aralık 2023'te cezaevindeki eski Başbakan Han'ın şubatta yapılacak genel seçimlerdeki milletvekili adaylığını, hakkındaki mahkumiyeti kararı nedeniyle anayasal olarak milletvekili adayı olamayacağı gerekçesiyle kabul etmemişti.

Han'ın avukatlarından Azhar Siddique kararı temyize götüreceklerini duyurmuştu.

Seçim Komisyonu, ayrıca Han'ın eski kabine üyelerinin başvurularını da reddetmişti.

Kaynak: AA
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