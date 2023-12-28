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İmranlı'da İran plakalı otobüste altın ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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İmranlı'da İran plakalı otobüste altın ve kaçak sigara ele geçirildi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yapılan bir ihbar sonucunda İran plakalı bir yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ve 600 paket kaçak sigara bulundu. İran uyruklu 2 şoför ile muavin gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İmranlı\'da İran plakalı otobüste altın ve kaçak sigara ele geçirildi
28.12.2023 - 10:59,
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde İran plakalı yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir ihbarı değerlendirerek, İran plakalı yolcu otobüsünü İmranlı ilçesi D-200 kara yolundaki kontrol noktasında durdurdu.

Otobüsün çeşitli bölümlerinde 13 parça halinde 6 kilo 97 gram külçe altın ile 600 paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan İran uyruklu 2 şoför ile muavin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İmranlı'da İran plakalı otobüste altın ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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