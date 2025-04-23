İnce: Büyük deprem geliyor!

(ANKARA) Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük deprem geliyorum diyor. Zamanımız kalmadı. Bilime, bilim insanlarımıza, Naci Hoca'ya kulak verin" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnce'nin paylaşımı şöyle:
"Büyük deprem geliyorum diyor. Zamanımız kalmadı. Bilime, bilim insanlarımıza, Naci Hoca'ya kulak verin."
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